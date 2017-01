Sin lujos en el Congreso

Cuestiona el proceder de los legisladores del PRI, que buscan sabotear la reubicación en el Mercado de Casa Blanca, promoviendo y patrocinando amparos

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Dos días después de su informe legislativo, el diputado José Antonio De la Vega Asmitia afirmó que con una política de austeridad y racionalidad “no hay lujos” en la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Inclusive, dijo, con la disminución de gastos “se pudieron arreglar” baños, fachada y aire acondicionado de la parte central de la Cámara de Diputados.

“El presupuesto del Congreso viene siendo prácticamente el mismo desde hace varias legislaturas. Se solicitan los incrementos pero dadas las circunstancias, no se han podido atender. Y hay necesidades del Congreso. Entonces, gracias a esa política de economía le hemos podido hacer frentes a otros gastos”, expuso en una entrevista de vestíbulo que sólo fue interrumpida por el paso del diputado Manuel Andrade Díaz hacia el ascensor del Palacio Legislativo.

En ese contexto, el coordinador de la bancada del PRD insistió en lamentar la falta de recursos del Poder Legislativo “para los insumos mínimos; para el mantenimiento del edificio, para muchas cosas que no se pueden hacer por falta de presupuesto que no se aumentó” en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2017 que la misma soberanía aprobó en diciembre pasado.

A la pregunta inicial sobre la resistencia de un sector de locatarios del mercado José María Pino Suárez a la reubicación al centro de abasto temporal de Casa Blanca, De la Vega Asmitia identificó a la bancada del PRI de “sabotear” la nueva plaza que durante 18 meses se construirá con recursos de los gobiernos federal y estatal.

“Patrocinan amparos en la idea de sabotear esta importantes obra de Villahermosa. En lugar de estar (los legisladores del PRI) montados en cuestiones propositivas que le sirvan y sean útiles a la gente, lo que están es saboteando cuestiones que benefician a la gente por beneficiar a pequeños grupos enquistados en los grupos que rodean a los locatarios”, detalló.

También consideró como un “contrasentido” la oposición a la modernidad: “Hay escasez de recursos en el país y cuando se tienen, ahora que son escasos, malo sería dilapidarlos y que se tuviera que regresar la parte federal”, enfatizó.

Luego de exhortar a los “verdaderos” locatarios a ceder a la reubicación temporal, el presidente de la Jucopo reiteró la denuncia acerca que “hay muchos intereses que rodean, a veces, los intereses de los locatarios, de grupos enquistados que rentan los espacios físicos de las áreas superiores del mercado” cuya superficie territorial es de 9 mil metros cuadrados.