Sin importar el partido, se debe trabajar, no solo cuando hay elecciones, ni cuando los intereses están en juego, “sino durante toda la vida”: Barack Obama

A menos de un día que concluya su mandato, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se despidió de todos los estadounidense a quienes agradeció por sus enseñanzas durante sus dos periodos al frente del gobierno de la Unión Americana, que lo hicieron un mejor hombre y mandatario.

Por medio de una misiva, Obama recordó que es una tradición que el presidente saliente deje una carta en la Oficina Oval de la Casa Blanca con el objetivo de compartir lo aprendido y ayudar al próximo mandatario estadounidense, quien asumirá una gran responsabilidad con el más alto cargo en Estados Unidos.

Sin embargo, antes de eso, quiso dirigirse al pueblo americano y recordar que a lo largo de estos ocho años fueron una fuente de bondad, resiliencia y esperanza. “He visto vecinos y comunidades cuidándose el uno al otro durante la peor crisis económica de nuestras vidas. He llorado con familias afligidas buscando respuestas.

“He tomado el corazón de la esperanza de los jóvenes graduados y nuestros nuevos oficiales militares. He visto a nuestros científicos ayudar a un hombre paralizado a recuperar su sentido del tacto, y tomar una vez más el camino a los guerreros heridos. He visto a los estadounidenses salvar sus vidas porque finalmente tienen acceso a la atención médica y las familias cuyas vidas han cambiado porque sus matrimonios son reconocidos como iguales a los nuestros.

“He visto a los más pequeños recordarnos a través de sus acciones y a través de su generosidad, nuestras obligaciones con los refugiados o trabajar por la paz, y sobre todo, de cuidarnos unos a otros”.

Barack Obama señaló que todos, sin importar el partido, deben trabajar. No solamente cuando hay elecciones, no solamente cuando los intereses están en juego, “sino durante toda la vida. Estaré ahí contigo a cada paso del camino.

“Y cuando el arco de progreso parece lento, recuerde: América no es el proyecto de una sola persona. La palabra más poderosa en nuestra democracia es: ‘Nosotros’, ‘ Nosotros la gente’ , ‘ Venceremos’. Si podemos”, concluyó Barack Obama.