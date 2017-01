Sin fricciones en el partido: Charles Méndez

Reconoce el integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el congreso local, diputado Charles Méndez que sí le interesaba ser el coordinador de esta fracción parlamentaria, y que ante la ratificación del diputado José Antonio de la Vega Asmitia, por eso tomó la determinación de abstenerse, pero dijo que ello conlleva a la unidad del partido, y negó tajantemente que haya fricción dentro de los representantes populares del sol Azteca.

En entrevista con los medios de comunicación, el representante popular admitió que el pasado jueves, en la reunión que sostuvo la bancada del Partido de la Revolución Democrática con la finalidad de elegir a su nuevo coordinador, y por ende presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que si aspiraba para asumir este cargo, en donde diálogo con cada uno de los diputados y presentó su propuesta para asumir esta responsabilidad, donde dijo que después de un diálogo y debate por varias hora, se tomó la determinación por los demás de sus compañeros de que el diputado para asumir esta responsabilidad sería el diputado José Antonio de la Vega, el cual fuera ratificado en el cargo,.

A lo cual dijo ante su posición, primera asumió de que no votaría

favor de él y se entendía, pero dijo eso siempre ha sucedido en el partido de la Revolución Democrática en donde no hay unanimidad, todos tienen pensamientos distintos, pero al final la unidad es la que tiene que prevalecer ante todo

Por lo cual, al término de la reunión que sostuvieron evidentemente todo quedó en normalidad se estará trabajando por toda la bancada, y que no debe existir problema alguno, señaló Charles Méndez, que por su parte no hay resentimientos ni nada por el estilo, y que en su momento en el tercer año legislativo lo seguirá intentando.