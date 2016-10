Sin definir presupuesto

Wilver Méndez, destacó que será a finales del mes de noviembre cuando se definan el presupuesto del próximo año

“No se pueden adelantar cifras para el presupuesto que se manejará de manera local para el 2017, pues sería caer en la especulación, sin embargo no se contemplan nuevos impuestos o incremento en las tasas de los ya existentes”, dejó en claro el titular del Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco, Wilver Méndez Magaña.

En entrevista con los medios, el funcionario estatal remarcó, que se debe esperar hasta después del 15 de noviembre, fecha que marca la ley para saber cómo quedó el presupuesto federal y que le corresponde a los estados, donde destacó que antes del 30 de noviembre, se tendrá el presupuesto estatal.

Ante esto, el coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco (Copladet), Wilbert Méndez Magaña, indicó que la Secretaría de Planeación y Finanzas alista el proyecto de presupuesto del Estado para el próximo año que se turnará al Congreso del Estado para su análisis y aprobación a más tardar el 30 de noviembre.

Expuso que una vez aprobado el paquete económico del gobierno federal el 15 de noviembre se conocerán las cifras finales en las que se basarán para concluir el documento que el Ejecutivo Local turnará al poder Legislativo

“Hay ahí algunas consideraciones qué hacer, hay una parte muy importante que está determinada en participaciones federales que es el Ramo 28 que se calcula en base a fórmulas, la otra parte importante es Ramo 23 o las aportaciones, esas están en función de lo que se apruebe en el Congreso de la Unión”, expuso.

Adelantó que puede ser en el marco del IV Informe de Gobierno cuando se den a conocer algunos cambios que sufrirá el Plan Estatal de Desarrollo (PLED), sin embargo debe ser el propio gobernador quien los haga públicos