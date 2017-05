Sin conflictos en el PAN

Niega la diputada panista en el congreso de Tabasco, María Solagne Soler que el conflicto entre el grupo del ex presidente Felipe Calderón y la actual dirigencia panista encabezada por Ricardo Anaya, puede provocar un caos y problemas para los comicios del 2018, ya que dijo que al ser un partido abierto al debate “y a las críticas, eso nos permitirá conocer que queremos y hacia dónde vamos, y por ende, tener unidad con miras a las elecciones del 2018”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación, la también coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional en el congreso local, diputada María Solagne Soler dijo claramente, que al “circular un video en donde se presume que el ex presidente Felipe Calderón y otros personajes discutían severamente, no se muestra en totalidad lo que aconteció ahí, ya que se concretó realmente de que existen compromisos de todas las partes para sacar adelante al Partido Acción Nacional, en donde se permite el debate con altos índices de críticas y eso nos permite saber qué es lo que está pasando, qué podemos hacer y sobre todo, hacia dónde vamos encaminados”.

Además dijo que la aspirante Margarita Zavala “nunca amenazo el salirse del partido cómo lo hizo el ex presidente mexicano Felipe Calderón”.