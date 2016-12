Sin condiciones para candidaturas independientes

José de la Cruz, afirmó que no es viable esta posibilidad, ya que sus compromisos se van con las personas que financian sus campañas

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José de la Cruz Rueda Hernández, manifestó que en la entidad no hay condiciones para que un candidato independiente gane la gubernatura del estado en el 2018, ya que éstos no tienen compromisos con la ciudadanía, sino con los grupos empresariales que les inyectan recursos.

El líder perredista dijo que no es lo más viable, pero dijo respetar la decisión de quienes anden impulsando una candidatura por esta vía.

El representante del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Oscar Cantón Zetina, después de haber buscado dos veces la candidatura al gobierno del estado, una por el PRI y otra por el PRD, es quien hasta ahora ha manifestado que lo hará por la vía independiente.

También ha dicho que la podría buscar por esa vía el ex priista Jesús Alí.

Rueda Hernández dijo que a diferencia de las candidaturas independientes, los partidos políticos van generando una serie de compromiso con toda la población.

Sin embargo, señaló que detrás de los independientes hay compromisos con quienes los financian.