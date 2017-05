Sin cerrazón por matrimonio igualitario: De la Vega

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Antonio De La Vega Asmitia, manifestó que en el Congreso del Estado no hay cerrazón para aprobar temas como el del matrimonio igualitario, por lo cual no ha habido intención alguna de afectar el derecho de nadie.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

“Yo, en lo particular, estoy de acuerdo por el simple hecho de que ya es una realidad jurídica el que personas del mismo sexo se puedan casar, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no puede haber discriminación por preferencia sexual”, aclaró el diputado.

No obstante, José Antonio De La Vega Asmitia señaló que para aprobar ese tema, se debe contar con el consenso de todas las fracciones parlamentarias, porque “no son cosas que se puedan tomar a la ligera y tenemos que ser cuidadosos de lo que se promulgue”.

Luego de considerar que es una exageración decir que el Congreso es homofóbico, el diputado aseveró que está en la idea de que la iniciativa para permitir los matrimonios igualitarios debe aprobarse debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que así sea.

Finalmente, manifestó que para lograr el consenso debe preguntarse a las demás fracciones cuál es su posición al respecto, “porque es importante saber y a partir de ahí, tratar de llegar a un acuerdo”, aunque recordó que quien busque casarse con una pareja del mismo sexo ya puede hacerlo vía amparo por disposición de la Corte.