Sin aumentos en transporte público: SCT

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Agustín Silva Vidal, reiteró que aparte del ajuste a las tarifas del trasporte público de pasajeros que se realizó a finales de diciembre pasado, no hay ningún aumento autorizado al cobro de este servicio, ni en la modalidad suburbana ni foránea, y exhortó a la población a denunciar cualquier abuso o cobro indebido por parte de los choferes.

Ante la situación económica que enfrenta el país y en particular Tabasco, la instrucción del gobernador Arturo Núñez Jiménez es no conceder incrementos al costo del pasaje, el cual sigue siendo el mismo en todos los municipios, señaló el funcionario.

Inclusive en el TransBus y el TransMetropolitano el cobro sigue siendo de 8.50 pesos en efectivo, de 7.50 con tarjeta de prepago y de 4.00 para estudiantes y personas de la tercera edad, dijo.

En caso de que algún transportista no respete la cantidad establecida, pueden reportarlo al número telefónico gratuito 01 800 21 67 005, donde serán atendidos por la subdirectora del área, o llamar al 350 39 99 extensión 45006, que es el número de su oficina, apuntó.