Sin adeudos con CFE

Adán Augusto afirmó que en muchos casos, no existen contratos que obliguen a los consumidores a pagar el adeudo

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El dirigente en Tabasco del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adán López Hernández, aseguró que la empresa productiva Comisión Federal de Electricidad (CFE), miente al destacar que se tiene adeudos con los tabasqueños, ya que no existen contratos como lo establece la Corte.

En entrevista, el senador con licencia estableció que “vamos a interponer desde Morena una acción jurídica colectiva ante el Tribunal Fiscal y Administrativo en contra del Comisión Federal de Electricidad (CFE) para demostrar que no existe adeudo de los tabasqueños con la empresa productiva del estado”, externó.

Agregó: “Nosotros vamos a demostrar, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así lo señala que no existe tal adeudo de los tabasqueños con la CFE, porque la misma Corte dice que el recibo de cobro no acredita que exista un contrato de prestación de servicios y que el documento que lo acredita es el contrato mismo”.

En ese sentido, el líder morenista señaló que van a emplazar a la CFE a que demuestre que existe la relación contractual y externó que un resolutivo emitido por la SCJN hace 20 días, señala que los amparos sí van a proceder.

“Para nosotros es más importante la acción jurídica colectiva, porque lo que debemos demostrarle a la CFE es que no existe el documento firmado y papelito habla, mientras no haya contrato, no puede demandar el cobro de un adeudo la CFE y ese es el punto medular”, apuntó.

Asimismo, acusó que las autoridades estatales han callado sobre las deudas con la CFE ya prescribieron, ya que de acuerdo a las últimas resoluciones que ha emitido la SCJN, el contrato de prestación de servicios de haberlo, orilla a recurrir por las vías civil o mercantil para el cobro de la deuda.

“Porque dependiendo del tipo de acción que se escoja creo que la vía civil son dos años, la vía mercantil son tres, la vía fiscal son cinco, ya prescribió la mayor parte del adeudo”, apuntó.

López Hernández señaló que en ese sentido, la prescripción del adeudo, es un borrón y cuenta nueva.