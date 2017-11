Sin acuerdos. Crisis en Frente Ciudadano por elección del candidato

Arturo Núñez Jiménez destacó ayer que un punto toral del Frente Ciudadano por México, es la elección de su candidato, que tiene que ser diferente a la de los otros partidos, y tener credibilidad ante la sociedad. “Todavía no hay acuerdos, pero tiene que ser un método que legitime y diferencie el auto dedazo de un partido, y del dedazo de otro”. “El frente tiene un momento crítico en el método, en la definición para seleccionar y determinar el candidato. Entonces, es evidente que hay encuentros y desencuentros, pero yo espero que prevalezca el encuentro”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Todavía no hay candidatos formales, esto irá cambiando en el desarrollo de las campañas, y la encuesta final, será el primero de julio, ya en dos ocasiones anteriores, Andrés Manuel López Obrador ha estado en la vanguardia de las encuestas, y finalmente, no ganó. Entonces, tenemos que aprender y analizar de la experiencia”, dejó en claro el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez.

En entrevista al término del recorrido de las instalaciones del Festival del Chocolate, indicó que el Frente Amplio debe analizar detenidamente, cuál será la mejor forma para designar a su candidato, diferente al “auto dedazo y al dedazo”.

Se le cuestionó sobre las encuestas que, algunos medios nacionales publicaron en donde, puntea el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, a lo cual respondió lo siguiente:

“Yo creo que es muy prematuro; son ejercicios en este momento cuando todavía no hay candidatos formales, que irán cambiando en el desarrollo de las campañas sobre muchos aconteceres, y la encuesta final será el primero de julio”.

¿Ve Arturo Núñez posibilidad de ir con López Obrador para el 2018?

“No, no veo ninguna posibilidad, y no tenemos interés en el PRD; hay quienes, simplemente, son nostálgicos del Caudillo”.

Mejor elección en el Frente

No dejaremos obras inconclusas

Al establecer que están llegando los recursos federales este día y por ello, no se pudo adelantar parte del recurso del aguinaldo por el Buen Fin, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez dijo que se analiza con el titular de Finanzas el manejo de los dineros para el 2018, pero que una prioridad “es terminar las obras, no dejar ninguna inconclusa”.

En entrevista, el jefe del ejecutivo destacó que “tengo acuerdo con el secretario de Planeación y Finanzas, donde se integra la propuesta de todas las áreas, y de cuánto es la disponibilidad, qué vamos a tener una vez que ya se aprobó el presupuesto Federal”.

De igual forma, destacó que la Federación nos apoya con el cierre al año, “y ya empezaron a llegar los recursos, porque incluso se retrasaron, por eso en parte, no pudimos dar el aguinaldo anticipado del Buen Fin, porque no recibimos los recursos de parte de la Secretaría de Hacienda”.

Sobre el relevo en el OSF, dijo que “entiendo que ya se lanzó la convocatoria; el congreso habrá que ver quienes se registran y el proceso es totalmente del Congreso”.