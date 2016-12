Siguen mentiras de Ingrid

“Mi relación (con Emiliano) siempre, hasta el momento en el que ya no regresé a la casa fue fantástica, no es mi hijo de sangre pero lo traté como uno más”, respondió Fernando del Solar cuando le preguntaron qué de cierto había en las declaraciones de Ingrid Coronado para “Historias Engarzadas” en cuanto a su deseo de que la habitación que utilizaba Emiliano, su hijo con Charly, fuera utilizada para un estudio. Del Solar, sorprendido con la declaración externó un “¿neta?” cuando se lo preguntaron y dijo no haber visto el programa de Mónica Garza.

Ciudad de México

Agencias

“Lo adoro a ese enano, ya está más alto que yo pero a ver, chicos, estuvo siete años viviendo con nosotros, fue una parte fundamental de la familia”, aseguró. También negó que Maggie Hegyi haya tratado de mediar entre los dos o que él haya preferido a su familia antes que a Ingrid. “No, en absoluto”, dijo sobre esto en tono serio. También dijo que Mónica Garza no lo buscó para contar su parte de la historia.

“A mí nunca me buscaron, y si me hubiesen buscado hubiese dicho que no o que sí, lo hubiesen sabido, yo no tengo nada que esconder pero no me buscó y me parece bien, fue una versión. Me parece bien”.

Pese a que ahora pasan por la situación difícil que representa una separación, Fernando dijo que espera que las cosas cambien entre los dos más adelante.

“Es horrible, toda separación es fea, no conozco separación que sea: “¡ay que padre!” y tal vez las cosas terminen de mejorar en un tiempo; es la mamá de mis hijos, mi tirada es llegar un día a que las cosas estén a todo dar con Ingrid, quizás hoy no es el momento, no es el tiempo, hay broncas, bueno, es normal en una separación, no es nada de otro mundo”.