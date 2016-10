Sigue la crisis laboral en Tabasco

De los 20 mil trabajadores despedidos de enero a octubre de este año de acuerdo con el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 35 por ciento, equivalente a 7 mil, han sido dados de baja en el sector comercio, informó Irene Taracena Robles, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio. Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

Indicó que las condiciones económicas adversas, han provocado el cierre de negocios, aunque no precisó el número, lo que ha derivado en el despido de trabajadores que pasan a formar parte de las cifras del desempleo.

En ese sentido, refirió que, de acuerdo con los datos proporcionados por el IMSS, de enero a octubre de este año en Tabasco han sido dados de baja 20 mil trabajadores de diversos sectores, pero de los cuales 7 mil fueron despedidos del rubro de comercio y servicios.

“Son los datos que nos proporcionó el IMSS y son fidedignos”, declaró.

Especificó que la mayor “crisis” de despido de personal en el sector comercio se ha presentado justamente en septiembre y octubre.

Confió, no obstante, en que las condiciones económicas mejoren y los comercios no solo ya no despidan personal, sino que contraten.

Del Buen Fin

Irene Taracena Robles previó que a partir de la realización de El Buen Fin, del 18 al 21 de noviembre, las ventas del sector comercio repuntarán.

A la fecha, indicó, hay 80 comercios de Villahermosa adheridos a ese programa, organizado cada año en todo el país por la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, y cuya característica es que los negocios participantes ofrezcan ofertas en diversos bienes y servicios.

“Cada año ha tenido mayor éxito y más empresarios adoptan este sistema”, dijo.

Incluso, destacó, en esta edición de El Buen Fin el ayuntamiento de Centro participará ofreciendo a los ciudadanos descuentos en multas y recargos para el pago del impuesto predial.