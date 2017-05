Sigue la crisis en el PRI

Afirmó que el reto que tiene por delante el partido, es muy grande, por lo cual, se hace el llamado a los integrantes de la dirigencia, a reencontrarse con la militancia

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

La crisis económica y financiera del CDE del PRI no para. Ayer el presidente sustituto Gustavo De la Torre Zurita sumó a tal insuficiencia el no pago de cuotas de los militantes con cargos de representación popular y en la administración pública de los tres niveles de gobierno. De ahí que en el marco de la toma protesta a la estructura partidista, llamó a sus correligionarios a cubrir “saldos con el partido”.

Tal exhorto lo hizo antes del acto protocolario que se llevó a cabo en la sala “Emiliano Zapata”, pero tras tomar la protesta a los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal matizó el reclamo con un llamado general que no exento la crisis de credibilidad que enfrentara el PRI en los comicios federales, estatal y municipal de 2018:

“El reto que tienen por delante es grande”, dijo en relación a la nueva estructura partidista que él encabeza desde el pasado 16 de abril. En seguida, enfatizó: “La jornada de trabajo será ardua, incansable y en este sentido, la actitud debe ser proactiva y propositiva, toda vez que la misión es reposicionarse, se competitivos y obtener triunfos” electorales el año venidero, manifestó De la Torre Zurita.

Después que la diputada Gloria Herrera en calidad de secretaria general ratificada diera a conocer los nombres de los integrantes del CDE sustituto, el dirigente partidista conminó a la estructura estatal, sectorial y territorial, además de organizaciones de jóvenes y mujeres, a “reencontrarse con la militancia. A los priistas nos queda claro que en tiempo de adversidad, nuestra mayor fortaleza es la unidad”, enfatizó.

Así, ante la ausencia del delegado nacional Jorge Salomón Azar, se pronunció por “poner en movimiento al priismo de Tabasco, para estar en condiciones de competencia y triunfo hacia 2018”. En esa tesitura, consideró que los nuevos integrantes del CDE conforman un equipo con experiencia partidista –“un entreveramiento entre adultos y jóvenes”, aclaró—y, sobre todo, destacó la “inclusión sustancial” de la militancia femenina.

El nuevo Comité Estatal del PRI

Pedro Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Organización; Félix Eladio Sarracino Acuña de Acción Electoral; diputada Yolanda Rueda De la Cruz de Gestión Social; Arturo Pedrero Somellera de Finanzas y Administración; Liliana Jiménez García de Cultura; Rafael Roca Ramón, subsecretario; Jesús Manuel Pintado Heredia de Vinculación con la Sociedad Civil; Tomás Roberto Hernández Javier del área Jurídica; Rocío Yesenia Jiménez Zepeda de Atención a Personas con Discapacidad; Guillermo García Ramírez de Comunicación Institucional; Laura Morales Acuña del Deporte y Blanca Leyva Jiménez Bravo subsecretaria; Ofelia Morales Morales de Asuntos Indígenas; diputado Manuel Andrade Díaz de Acción Legislativa; Amalín Yabur Elías como coordinador a de Vinculación Empresarial y Emprendimiento; Rosario Vega Alvarado secretario general adjunto (Vinculación con el sector salud); Miguel Jerónimo Cerino secretaría general adjunta (enlace con corrientes de opinión y como secretario particular de la presidencia Sofonías Alcudia Córdova.