Sigue fuga de diputados. Patricia Hernández deja al PRI

La ahora diputada independiente, con su salida, reduce la presencia del tricolor a solo siete integrantes. “Fue la diputada incómoda”, afirmó al momento de anunciar su salida

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

La diputada local Patricia Hernández Calderón renunció a su militancia y a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado.

Hernández Calderón se declaró diputada independiente, con lo que la fracción del tricolor en el Congreso local se redujo a siete integrantes.

En tanto, el grupo independiente crece a tres, pues también son diputados sin bancada Leticia Palacios Caballero y Juan Pablo de la Fuente Utrilla, quienes renunciaron a las fracciones del PVEM y Morena, respectivamente.

La configuración de fuerzas en el Congreso del Estado queda con el PRD con 13 diputados, el PRI siete, el PVEM cinco, Morena tres, tres independientes, el PAN dos, PT uno y Movimiento Ciudadano uno.

La renuncia de Hernández Calderón a sus 22 años de militancia en el PRI ya se esperaba, por sus diferencias con la actual dirigencia estatal que encabezan Miguel Ángel Valdivia de Dios y Gloria Herrera.

Manifestó que en el PRI “las cosas están mal y yo no sé jugar al doble juego”.

El PRI “siempre me menospreció, fui la diputada incomoda en este lugar”, expresó Hernández Calderón.

Ella también se desempeñaba como secretaria general del tricolor en Centro. “Al PRI municipal nunca le dieron su lugar”, dijo.

Manifestó que al PRI municipal están a punto de desalojarlo debido a que no le dieron recursos para el pago de renta.

Criticó que la secretaria general Herrera haya dicho que la salida de Valdivia no depende de una persona.

“Pues a lo mejor si ven algunos cuantos y los que siguen más adelante pues a lo mejor razonen”, expresó.

Crónica de una salida anunciada

La diputada entregó su renuncia al tricolor en la sede de la dirigencia estatal.

Todavía el pasado viernes, el coordinador de la bancada del PRI, Manuel Andrade Díaz, aseguraba que nadie se iría de la fracción, y que si eso ocurría él renunciaría a dirigir a los diputados del tricolor.