Sigue en Atlas. Rafa, cerca de renovar

El Atlas quiere “amarrar” a su capitán y las negociaciones avanzan por buen camino. El veterano futbolista, Rafael Márquez, está cerca de llegar a un acuerdo que lo ligaría con los Rojinegros por al menos por un año más, aunque la idea es que se pueda firmar desde ahora tres torneos, para que así se mantenga en actividad hasta la próxima Copa del Mundo.

Márquez finaliza su actual convenio con los Zorros en este mes. Así que es cuestión de días para que se pase de las pláticas a los documentos. Fuentes allegadas a las negociaciones aseguran que hasta ahora no se ha firmado el convenio pues aún se desconoce el deseo del ex jugador del Barcelona en cuanto a la fecha de su retiro.

El nacido en Zamora, Michoacán, cumplirá 38 años de edad en febrero próximo. Hasta hoy, el nivel que mantiene es suficiente para seguir siendo considerado en la Selección Mexicana. Para Rusia 2018 falta año y medio. Márquez podría ser convocado para disputar su quinta Copa del Mundo, pero para eso necesita mantenerse en activo. Por eso, Atlas quiere firmarlo por 18 meses más.

Durante los últimos meses, el veterano ha dicho reiteradamente que irá “día a día”, sin asegurar que su carrera se prolongará hasta el próximo Mundial. Pero a medida que avanza el tiempo y se mantiene en las convocatorias del Tricolor, se ve cada vez más cercana la posibilidad de acudir por quinta ocasión a la máxima fiesta del fútbol.

Otro punto falta por pulir antes de firmar el contrato que prolongue su estadía con el Atlas. La institución pretende que Rafael Márquez continúe con los Zorros después de su retiro, por lo que podría ocupar un puesto en la directiva, pero hasta ahora no se ha definido, cuál podría ser su posición en el club.