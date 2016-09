Siempre no corrieron a Cardozo de Chiapas

La institución felina dio a conocer lo anterior a través de sus redes sociales: “Tras una plática entre directiva, cuerpo técnico y jugadores, José Saturnino Cardozo continúa como estratega felino”.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Agencias

Cardozo ya había explicado cómo es que se desarrolló su regreso al club, en el que declara que fue gracias a la intervención de los futbolistas: “Primero me buscó el Gerente Deportivo, me informó que López Chargoy quería hablar conmigo. El presidente me comentó que varios jugadores se comunicaron con él para respaldar mi trabajo (…) Nunca me había pasado esto, que los jugadores se ‘revelarán’ y pidieran revocar una decisión”, aclaró Cardozo para TDN.

Minutos antes, Sergio Bueno, quien sería el relevo en el banquillo felino, expresó para la misma cadena que su llegada no se concretó por dicha situación: “Hasta donde tengo entendido se estableció contacto conmigo porque tengo antecedentes en esta plaza (…) Sinceramente, ojalá se le den las cosas a Cardozo. Así es el mundo del futbol”, opinó el técnico mexicano.

Jaguares marcha en la parte baja de la clasificación liguera con cuatro puntos en ocho juegos. Su juego más próximo es contra Chivas en la Copa MX a celebrarse el miércoles 14 de septiembre, para después enfrentar a Cruz Azul el sábado 17, correspondiente al Apertura 2016.