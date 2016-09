Gerardo Gaudiano, aseveró que para la administración municipal es prioritario trabajar en el tema ecológico, realizando acciones como la de este sábado en el Ejido Coronel Traconis

Redacción

Rumbo Nuevo

“Cuidar nuestro suelo, es cuidar lo más puro que tenemos que son nuestras raíces, es cuidar el esfuerzo de cada hombre y cada mujer por tener un mejor porvenir; hoy no sólo reforestamos un pedazo de tierra, sino también estamos dando vida a un pedazo de nuestra propia alma, porque Centro Somos Todos”, aseguró el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, durante el Programa de Reforestación de 1500 árboles que se realizó en el Ejido Coronel Traconis, así como la firma de convenio para promover entre la ciudadanía el cuidado del medio ambiente.

En el evento que se llevó a cabo la mañana de este sábado con apoyo de la Comisión Nacional Forestal en Tabasco (Conafor), la Comisión Forestal de Tabasco (COMESFOR) y el Grupo Más, donde participaron decenas de familias enteras, el edil capitalino indicó que si bien muchas personas piensan que en Tabasco y en el municipio de Centro no se necesita reforestar porque se tiene una gran vegetación y agua en el abundancia, precisó que la realidad es otra, siendo ejemplo de ello los cambios climáticos que actualmente se viven.

“Para mí es prioritario trabajar en el tema ecológico, realizando acciones que permitan contrarrestar el cambio climático y no agredir a la naturaleza, para eso venimos conjuntamente con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a apoyar la iniciativa también de nuestro amigo diputado federal, Candelario Pérez Alvarado, reforestando 1500 árboles tan sólo en el Ejido Coronel Traconis”, aseveró ante los funcionarios del Ayuntamiento y los regidores Casilda Ruiz Agustín, Alejandra Mier y Concha Soto, Rocío del Carmen Priego Mondragón, Lorenza Aldasoro Robles y Ricardo Díaz Leal Aldana.

Gaudiano Rovirosa indicó que la siembra de 1500 árboles en cinco hectáreas de terreno propiedad de León Felipe Morales Ariza, acción de gobierno que se enmarca dentro del Eje Rector 4 “Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Desarrollo Ambiental” del Plan Municipal de Desarrollo, el día de mañana “serán la sombra de nuestro descanso, el aire puro de nuestros hijos y una vida más sana para nuestras familias”.

En el evento participaron también Candelario Pérez Alvarado, diputado federal; José Atila Morales Ruiz, diputado local; Gustavo Winzig Negrín, director general de la COMESFOR; Francisco Lastra Bastar, gerente de la CONAFOR en Tabasco, entre otros funcionarios estatales y federales.