Si renuncian, me voy: Andrade

Manuel Andrade Díaz desarmó a los reporteros: “Si se va uno de los diputados del PRI, renuncio a la coordinación” de la bancada partidista, retó el ex gobernador ante las versiones acerca de que más de un legislador priista podría caer en la bushaca de José Antonio De la Vega Asmitia y el PRD, para que diputado y partido sean ratificados al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal en 2017.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

A los inquisidores no le quedo más que demostrar su nerviosismo con una sonrisa común que, sin embargo, al concluir la conferencia de prensa posterior a la sesión semanal de la comisión permanente del Congreso estatal, alguien recordó las coloquiales declaraciones que desde siempre distinguen al ex gobernador.

“Cuando dice que no, es que es si”, se escuchó.

José Antonio De la Vega Asmitia, Martín Palacios Calderón, Guillermo Torres López y Candelaria Jiménez Pérez, entre otros, le habían dejado el espacio al ex dos veces diputado local y dos veces ex dirigente estatal del PRI. Al no haber gato que perseguir…

Siempre a pregunta de por medio, Andrade Díaz se refirió a la reciente reunión que la bancada priista sostuvo con autoridades de la CFE en la Ciudad de México. Explicó que próximamente retornaran a la negociación pero ahora con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Antes realizaran un análisis comparativo de las circunstancias que llevaron a la autoridad federal a disponer la Tarifa F en Sonora, cuando las condiciones climáticas con Tabasco, son similares. Al frente del estudio como una especie de secretario técnico está el diputado Adrián Hernández Balboa.

Alzó la voz y con ademanes, rechazó que Javier Díaz Hernández fuera su primo. “No es pero es de la gente a la que le tengo afecto”, enfrentó cuando lo cuestionaron acerca de la aspiración del aludido para presidir la dirigencia estatal del PRI.

“Una cosa es una cosa. Y otra cosa, es otra cosa”, intentó orientar ante la avalancha de preguntas que llegaron incluso a expresar si tenía interés por presidir una vez más a su partido o en competir, por segunda ocasión, por la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

Con esa filosofía del “maestro Montielito”, Andrade Díaz manifestó que no le preocupa si el diputado Silbestre Álvarez Ramón amenace con abandonar la fracción del PAN para volver al PRD e impedir que el PRI asuma la presidencia de la JUCOPO.

“Ningún diputado del PRI, se va. Eso se los puedo garantizar…”, insistió. Y algún reportero estuvo a punto de apostar en efectivo la probabilidad de que Patricia Hernández Calderón está en la mira de sumar el voto que le falta a De la Vega Asmitia para proseguir en la presidencia de la Jucopo.

No lo hizo.