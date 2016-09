Sí nos salimos, dicen locatarios del Pino Suárez, pero dennos garantías

“Claro que sí podemos tener una casa nueva, pero queremos garantías”, demandó Jazmín Rosas durante la asamblea abierta de locatarios del mercado “José María Pino Suárez”, que concluyó con un posicionamiento a las autoridades sobre el controvertido proyecto de construcción de la nueva plaza y la convocatoria para marchar el próximo martes, a partir de las ocho horas, de la central de abasto a Palacio de Gobierno, primero, y la Cámara de Diputados, después.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

A dos meses de la destitución de Oscar Sosa de la coordinación del mercado, y de iniciar la polémica por la nueva obra que demolerá el inmueble inaugurado en 1962, y después de sostener nueve reuniones informativas con representantes de las autoridades de los gobiernos estatal y municipal, representantes de los mil 200 locatarios rechazaron que su inconformidad tenga fondo político.

Al contrario, Carlos Barrueta Ceferino afirmó: “En el fondo sabemos que nos va a beneficiar (el nuevo mercado), pero queremos garantías”, precisó antes de leer las peticiones de los comerciantes a las autoridades.

Previamente, Miguel Ángel Corzo, del gremio de abarrotes, lamentó las descalificaciones del diputado Juan Manuel Fócil Pérez pronunciadas en un medio radiofónico en la víspera, y aclaró que los locatarios “no vivimos del erario, vivimos del día a día; no vivimos quitándole los impuestos a los ciudadanos”, expresó en medio de abucheos de los circundantes al legislador del PRD.

Barrueta Ceferino, en el posicionamiento ante los medios, ante la opinión pública, ante la sociedad de este municipio y los habitantes de Villahermosa, manifestó:

“(…) Reiteremos: Una comisión de locatarios consiguió en la Ciudad de México 142.5 millones de pesos para un estacionamiento. Posterior a eso, el gobierno del estado vino acá y ofreció construir un mercado con ese dinero y aportando una parte el gobierno estatal pero nunca pensó que aquí hay personas que necesitaban ser escuchadas para hacer un mercado de acuerdo a las necesidades presentes. Entonces, en los medios de comunicación durante las últimas semanas, se ha dicho que por culpa de nosotros no se hará el mercado y el dinero que ya estaba destinado se iba a perder. Queremos dejar la posición clara:

“Nosotros estamos en la disposición de un mercado nuevo, siempre y cuando haya las garantías que nos dé la seguridad del patrimonio de nuestras familias y de nuestros hijos.

“Pero queremos dejar claro la posición que si las garantías no se cumplen, nosotros no podemos aceptar”, dijo y pasó a exponer las demandas de garantías. Aquí algunas de las peticiones:

“1.-Que se lleve a cabo una sesión de cabildo en la que se aprueba la reconstrucción del mercado Pino Suárez, así como que en el proyecto definitivo que se indique con certeza el lugar en donde se reubicará temporalmente a los locatarios mientras se concluyen los trabajos del nuevo mercado, además que se respeten los derechos los mismos.

“Que se cree un fideicomiso donde se deposite los 142.5 del gobierno federal y la parte proporcional del gobierno estatal para evitar cualquier eventualidad.

“Que se celebre un convenio entre el ayuntamiento y los locatarios en el que se señale lo siguiente: Que al concluir el nuevo mercado, se entregará el mismo número de locales que actualmente tienen en posición los locatarios, en el que se debe especificar número, dimensiones y antigüedad.