Si el tiempo lo dispone, el próximo domingo estaré manifestándome en contra del “gasolinazo”: Gerardo Gaudiano

El presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa anunció que apoya la decisión de su partido, el de la Revolución Democrática de iniciar marchas y movilizaciones en contra del llamado gasolinazo, y que evidentemente este próximo domingo “si la agenda y tiempo lo dispone”, estará dentro de la misma protestando por esta situación.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación al término de la presentación de los apoyos fiscales que aprobó el Cabildo en favor de los habitantes de esta demarcación, el militante perredista dijo que está de acuerdo con la postura que está asumiendo tanto la dirigencia nacional de su partido del sol Azteca, como la local que es encabezada por Candelario Pérez Alvarado, de convocar a una marcha movilización del próximo domingo aquí en esta ciudad capital, en contra del llamado gasolinazo.

Indicando que él de manera personal como presidente municipal y como perredista, lo rechaza, ya que debieron de haberse dado otras medidas de austeridad, pero con esta situación no se logró absolutamente nada.

Se le cuestionó al alcalde perredista que sí se le vería el próximo domingo caminando junto con su dirigencia estatal, dijo que sí, pero depende de agenda, de tiempo y que a pesar de no ser un día laborable, hay actividades en la presidencia municipal, pero que evidentemente apoya con todo, la posición que asumió el comité directivo estatal del sol Azteca en contra de esta situación.

Dijo claramente que el gobierno de la República debió haber utilizado otros métodos para obtener recaudación fiscal, ya que pudo haberse dado descuento de salarios, quitar prestaciones en torno a gastos personales, entre otras cuestiones, pero nunca tocar algo que realmente afecta a todos, ya que no es el incremento solamente de un insumo, que ello provocará en cascada con los aumentos a los precios tanto de la canasta básica como diversos servicios.