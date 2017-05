Sí a las alianzas: Fócil

El diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Fócil Pérez después que la dirigencia nacional del sol azteca y la panista dijeron que existe amplia posibilidad de unirse para 2018, en Tabasco existe esta posibilidad, donde no se tiene que descartar.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista, el representante popular estableció que “no se tiene que descartar una posible alianza con el PAN. No se puede descartar una alianza con otros partidos políticos, pero deben ser acuerdos exitosos”. Y agregó:

Por ello, dijo que es prematuro hablar ahora de esta alianza, la cual destacó es posible, pero se analizará con detenimiento para ver la posibilidad de la misma.

“Las alianzas electorales que el PRD emprenda con otros partidos políticos para 2018, deben ser exitosas. Se deben postular a los candidatos que garanticen el triunfo”, señaló el diputado local, Juan Manuel Fócil.

Lo más probable será a través de sondeos como se determine quiénes serán los abanderados a los diferentes cargos de elección popular.

Indicó que por encima de aspiraciones o intereses personales, deben trabajar en la unidad. Porque la unidad será garantía para que el PRD mantenga la gubernatura y los espacios que tiene.

En cuanto a la selección de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, Fócil Pérez señaló que en el PRD siempre se ha realizado por medio de proceso democrático y ahora no será la excepción.

Además, indicó que todo aquel aspirante que es honesto con la ciudadanía, leal con su partido político y con sus compañeros, tendrá que acatar los resultados de las encuestas porque que posiblemente se aplicarán de otra manera los que no queden electos buscarán en otros institutos políticos los espacios que demandan.