Shakira boicotea a la mujer de Messi

Las mujeres de Leo Messi y Gerard Piqué no se pueden ni ver a pesar de que ambos son muy buenos amigos

Ciudad de México

Agencias

La guerra de WAGs está más caliente que nunca. Las mujeres de Leo Messi y Gerard Piqué no se pueden ni ver a pesar de que ambos son muy buenos amigos.

Este miércoles era un día muy especial para Antonella Roccuzzo. La pareja del mejor futbolista del mundo presentaba su nuevo negocio junto a Sofia Balbi.

La mujer de Luis Suárez y Antonella se han asociado para abrir una tienda de moda, especializada en zapatos, dirigida a un público de muy alto nivel adquisitivo. Nada que ver con su humilde origen.

Para que la fiesta fuese lo más mediática posible, Antonella pidió a Messi que convenciese a sus compañeros en el Barça para que asistiesen al evento.

Evidentemente, la presencia del astro argentino era la más importante, y no faltó a la cita con la barba arreglada y un estilo elegante pero a la vez informal. También asistieron Busquets, Mascherano, Rakitic, Ter Stegen, Alcácer, Aleix Vidal y Denis Suárez, entre otros.

Tampoco falló una de las grandes amigas de Antonella, Daniella Semann, que acudió a la cita acompañada de su novio, el ex jugador del Barça Cesc Fàbregas.

Sin embargo, y pese a la presencia de medios, el acto pasó muy desapercibido en líneas globales. Ni siquiera se acumuló demasiada gente en la calle para verlos.

Shakira no acudió al evento. La cantante colombiana tenía cosas más importantes que hacer al otro lado del charco, en Nueva York.

La pareja de Piqué aprovechó para montar un evento espontáneo en pleno Manhattan, logrando una afluencia masiva de fans.

Shakira montó un concierto improvisado, en acústico, en las calles de Nueva York. Lo avisó por redes sociales con escasa antelación, pero su potente imagen hizo el resto.