Sesiones sin fin alguno

En una sesión para el basurero de la historia, la mesa directiva del Congreso estatal turnó a comisiones dos proyectos de decreto, así como cuatro puntos de acuerdo y aprobó por mayoría de votos dos dictámenes de la colegiada de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Y sanseacabó.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Una vez más se comprobó que cuando MAD falta a las asambleas, JOAPA pasa un día de solaz esparcimiento en el pleno. Ayer, por ejemplo, se dio tiempo hasta para subir a la plataforma de concreto de la mesa directiva y poner su oído derecho a disposición de la primera secretaria Norma Gamas Fuentes.

En el curso de la reunión, se pudo especular en torno a esa inusual asistencia del coordinador de la bancada del PRD a una correligionaria: después que la mayoría votó a favor del segundo dictamen emitido por la comisión que tiene como presidente al ex guardaespaldas Guillermo Torres López, la legisladora pasó a la tribuna para agradecer a éste y otros diputados, la aprobación del punto de acuerdo que ella presentó, en su oportunidad, para exhortar al presidente municipal de Cárdenas, Rafael Acosta León, y a la dirección de Seguridad Pública de tal demarcación, destinar más elementos operativos para incrementar la vigilancia en las comunidades rurales y urbanas de ese municipio.

Charles Méndez Sánchez, hijo de un fundador del PRD en 1989, no lo vio así. En los dos dictámenes citados se abstuvo de votar. Ese comportamiento lo vínculo al grupo de diputados del PRD inconformes con su coordinador como son, entre otros, Marcos Rosendo Medina Filigrana y María Estela De la Fuente Dagdug, esta última que ayer también faltó al igual que Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo Zentella, Federico Madrazo Rojas y MAD. A éstos, la mesa directiva justificó sus inasistencias pero no la de José Manuel Lizárraga Pérez.

A pesar que por el pódium desfilaron César Augusto Rojas Rabelo, Carlos Ordorica Cervantes, Alfredo Torres Zambrano, Yolanda Rueda De la Cruz, Manlio Beltrán Ramos y José Atila Morales Ruíz, la asamblea fue adormilada. Somnolienta.

Y eso que antes de la reunión que inició a las 11: 45 horas y terminó 30 minutos después, JOAPA declaró a la prensa que muchas de las iniciativas podrían archivarse por no estar técnica o porque pierden materia legislativa. De tal suerte, anunció, que si en las próximas semanas no definen el Sistema Estatal Anticorrupción, es probable que se cite a un periodo extraordinario después del 15 de mayo, fecha en la cual concluye el primer ciclo de sesiones del año fiscal 2017.

A pesar de la premura del tiempo, la 62 Legislatura al Congreso sigue en el limbo.