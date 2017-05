Servir a Tabasco sería un privilegio: Dea Isabel Estrada

Adán Augusto López Hernández, siempre ha sido un hombre de ideales muy claro, dijo Dea Isabel Estrada Rodríguez, siempre ha tenido esa visión de servir, y siempre ha luchado por eso, y la verdad lo admiro porque no ha sido fácil, ha tenido puntos de vista diferentes y eso no a todo mundo le gusta.

“Ante los nuevos retos, es un hombre preparado, que le gusta su trabajo, ha tenido muy clara su posición en la política, que está interesado en la gente, siempre cuestiona preocupado por la situación que viven los tabasqueños, por ello yo sí lo veo como el próximo gobernador”.

Gloria K. López

Rumbo Nuevo

Adán Augusto López Hernández, tiene el tiempo de estar con su familia, con sus hijos, como todo padre, los ayuda a hacer tarea y pasar los ratos libres juntos, ya que disfruta ese tiempo y lo aprovecha al máximo. De esta forma lo describe su esposa Dea Isabel Estrada Rodríguez, quien es Licenciada en Administración egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, una mujer dedicada a su hogar, a su familia, una mujer preocupada por los tiempos actuales, donde pondera porque se recuperen los valores en la familia.

De manera atenta y vestida casual de pantalón blanco y blusa roja y un sutil maquillaje, abre las puertas de su hogar para Rumbo Nuevo y hablar de ella, dice “es difícil, yo soy una persona muy discreta, aquí el de los reflectores es mi esposo”.

Ella se describe como una “una mujer feliz, hogareña, dedicada a mi familia, mis tres hijos, a mi marido, me gusta mucho estar involucrada en sus actividades, tiene mucho tiempo después de terminar mi carrera, solo ejercí dos años y después me dediqué a mi hogar”, indicó.

En cuanto a la participación de la mujer en la política, Estrada Rodríguez subrayó que hay mujeres muy valiosas, pues le parece acertado la equidad de género, porque se valora y se le da el lugar a las mujeres y la oportunidad de poder ocupar esos puestos para sacar adelante a un país o a un estado.

“No podría decir si la equidad de género llegó tarde o en el momento preciso, lo que sí sé es que las mujeres llevan mucho tiempo luchando, y digo las mujeres porque yo no estoy en la vida política, pero nunca es tarde”, sostuvo.

La esposa del dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) consideró que las mujeres tienen una capacidad enorme, por eso las admira a quienes trabajan y hacen función de madre y padre a la vez, por lo que la equidad de género es un acierto para quienes por muchos años lucharon por los mismos derechos a la participación en la política.

Es una mujer tranquila

Estrada Rodríguez se describió como una mujer tranquila, hogareña, a quien le gusta salir con sus amigas, en sí una vida relajada y tranquila, y aunque no está dedicada a la política, considera positivo que se abran más espacios de oportunidad a las mujeres.

“Para mí un día empieza muy temprano, a las cinco de la mañana suena mi despertador, empiezo despertando a mis hijos, todavía hay un niño de apenas 11 años, que lo ayudo a peinarse a vestirse, el zapato, el de en medio está en preparatoria, solo verifico que no se quede dormido, yo me arreglo, me alisto todo, y salgo junto con ellos, los llevo al colegio, cuando mi esposo no está”, indicó.

Reconoció que cuando Adán está en casa, es el momento que aprovecha para estar con ellos, platicar, intercambiar opiniones, las quejas como en todo hogar.

Detalló que Adán Augusto ante todo y su tiempo dedicado a la política, es un excelente padre, siempre tiene tiempo de platicar con sus hijos, pocas veces los ayuda en las tareas, pero siempre que está en Tabasco, está atento de las necesidades de ellos.

Resaltó que, por salud, practica deporte, le gusta ejercitarse, aclara su mente y las ideas, tiene aproximadamente como nueve años que practica pilates y después de llevar a sus hijos a la escuela se dedica a hacer algo de deporte diario.

“Tras regresar de hacer ejercicio, como toda madre de familia tengo compromisos, estoy atenta a las necesidades de la casa, la comida, desayuno con las amigas

para saber y estar en las reuniones del colegio, que, si ellos juegan fútbol y tienen partido, ir a los partidos, llevar a mi hijo al gimnasio, inculcarles a ellos ante todo el deporte, que eso los mantiene ocupados”, añadió.

En la rutina diaria, cuando Adán Augusto puede comer con ellos, porque siempre comen en casa, pues son una familia de muchas tradiciones, comen juntos, conviven al máximo, casi no salen, les gusta estar mucho tiempo en casa.

Ella trata de estar muy presente con sus hijos, ante el trabajo absorbente de su papá, él está acompañando lo más que puede, a veces sale con su esposo y ellos lo entienden, sus hijos a pesar de los tiempos actuales, son jóvenes tranquilos, de hogar, les gusta estar en casa.

Padres deben estar atentos a sus hijos

Agregó que es poca de estar atenta a las redes o medios, “no me gusta ver que dicen cosas que no son ciertas” sobre mi esposo añade Dea Isabel Estrada, “cuando se le acusa de algo injusto a su esposo, lo comentan entre ellos, aunque a veces a ella no le gusta, sobre todo cuando son cosas que no son verdad”.

“He aprendido a leer esa parte de la prensa que no siempre se dice lo que es, y siendo parte de esta vida con él, lo mejor es dejar pasar y resbalar, porque no se puede andar peleando con todo mundo y no todos piensan lo mismo, eso me queda muy claro. Hay que aprender a vivir con eso”.

Por ello, en cuanto al tema de las redes sociales, expuso que no es mucho de redes sociales, le gusta su privacidad, su vida, ya con la de su esposo siendo figura pública, es suficiente, trata que lo de ella sea de ella, ni compartir, ni andar viendo, ya que siente que tiene tanto que hacer, le gusta disfrutar cosas, no es importante estar en redes sociales.

“Las redes sociales es algo bueno, tiene sus beneficios, pero también tiene cosas que perjudican, como ver cosas adecuadas para la edad de los hijos, y en las redes se meten más en la vida personal ya sea de políticos o de personas”, sostuvo.

Dea Estrada consideró que se ha perdido ese respeto, porque uno puede criticar, puede decir lo que no te gusta, lo que es tus derechos, pero de eso a meterte más allá y como padres de familia, tenemos que estar muy atentos, de lo que ven o reciben nuestros hijos a través de redes sociales, que les aporta de bueno y que no les es útil en su acontecer diario y buscar que no se fomente el daño a terceros.

“Los domingos en la casa López Estrada, casi no salimos, si tiene algún compromiso sale y regresa, a él le gusta mucho cocinar, y tiene sus hornos afuera, casi es el que decide que se va a comer”, agregó.

A Adán le gusta cocinar, tiene sus hornos afuera, y casi siempre es el que decide que se va a comer, viene nuestra familia, amigos, o sino simplemente solos, nos disfrutamos como familia, añade muy emocionada.

Al hablar del tema de su familia, a Dea Isabel le cambia su rostro, una sonrisa y un brillo especial al decir, cuando él está aquí, es el rey de la casa.

Trabajo político de su Esposo

Por otro lado, Estrada Rodríguez dijo admirar mucho a su esposo, ya que ha sido un hombre que lo conoce muy bien, tiene sus ideales muy claros, siempre ha tenido esa visión, y siempre ha luchado por eso, y la verdad lo admira porque no ha sido fácil, él siempre tiene un punto de vista diferente de los demás y no siempre ha estado de lado que a todo mundo le gusta.

Ante los nuevos retos, Es un hombre preparado, que le gusta su trabajo, ha tenido muy clara su posición en la política, que está interesado en la gente, desde que éramos novios, siempre cuestionaba preocupado por la situación que viven los tabasqueños. “Yo lo veo como el próximo gobernador”.

Dijo estar totalmente enamorada de su esposo Adán Augusto, le gusta su personalidad, es un hombre serio, muy responsable, a parte que ya lo conocía, quizás de niños no, pero de joven sí, el amor llegó así.

“Nos reencontramos cuando regresamos de haber estudiado, yo salí a estudiar mi carrera a Guadalajara, estudié Licenciatura en Administración y él estudió Derecho en la UJAT, después es tuvo dos años estuvo haciendo su maestría en Francia y cuando regresa, fue ahí donde volvió a surgir el amor y respeto que hasta la fecha sigue en nuestro matrimonio”, indicó.

Consideró que su esposo está preparado para la encomienda que se le da, siempre ha tenido muy claro su posición en la política, es un hombre preparado, interesado en la gente, desde que eran novios ya traía esa vocación.

Respaldaré sus proyectos

Ante las encuestas y sondeos en donde lo han destacado a su esposo, Adán Augusto, como uno de los fuertes aspirantes a la candidatura al gobierno de Estado, Dea Isabel, dice “yo sí lo veo como Gobernador y él sabe que ahí voy a estar a su lado, a él le gusta servir a la gente, ha sido un hombre que ama a su estado”.

Y aun cuando han sido pocas las veces que lo he acompañado a giras o cuestiones de trabajo, pues insistió, “yo estoy dedicada a mi casa y mis hijos, pero cuando me invitan, voy”.

La política si me gusta, pero no me es fácil. Aunque las mujeres tienen esa capacidad, ese don, de ser madres, esposas, trabajadoras, sacar una empresa adelante, lo que se proponen, todo tiene cierto sacrificio, no es fácil. Todo es un sacrificio.

Estaré a su lado para lo que necesite

Asimismo, dejó claro que de ser candidato Adán Augusto a la candidatura al Gobierno de Tabasco y ganar las elecciones de 2018, estará involucrada en todos los proyectos y planes de trabajo, en todo el trabajo que conlleva el voluntariado, trabajando a favor de los grupos más vulnerables, de los que menos tiene.

“Primero se requerirá hacer una evaluación de lo que necesita el estado, que son muchas cosas, pero principalmente será ver qué urge más para echar a andar rápido diversos sectores de la población más vulnerable, pues todo es importante, una misión al lado de Adán Augusto siempre será ayudar”, añadió.

Tengo claro que mi compromiso que hay que trabajar en lo que nos toque y acompañarlo en lo que él decida, él sabe que yo estoy ahí siempre para apoyarlo y éste nuevo reto, estaremos juntos.

Hay mucho por hacer en el Estado, pero, sobre todo, mi prioridad y mi vocación será servir, pues todo es importante, mi misión es ayudar y estar pendiente de las familias tabasqueñas.

Garantía de seguridad para las mujeres

Finalmente, ante los tiempos actuales, hizo un llamado a todos los sectores para que se trabajo en favor de las mujeres, expuso que es necesario garantizar la seguridad y la integridad de las mismas, “hoy en día no se ve una respuesta, y la población en sí ha mostrado un rechazo a la violencia que hoy se vive hacia este género y lo poco que se está haciendo a su favor”.

Pero a su vez recalcó que como madres tenemos un papel muy importante de educar a nuestros hijos en valores, entre ellos, el respeto a las mujeres desde casa, hermana, madre, tías, abuelas y lo mismo a cualquier persona y más siendo mujer.

Como madres de familia fomentar esos valores del respeto a los demás y a las mujeres, sobre todo.

Estaré a la altura

Finalmente dijo que si Adán Augusto llega a ser gobernador estaré a la altura de su posición, estaré al 100 por ciento para trabajar por Tabasco, “amo mi estado, me encanta las artesanías, la producción local, y eso es necesario rescatarlo, apoyarlo”.

“Quisiera que Tabasco fuera un estado donde la gente tuviera trabajo, seguridad, servicios médicos, pues desde ahí empieza, pues si un hogar tiene trabajo, tranquilidad económica y seguridad social, entonces los problemas serían mucho menos”.

Hay que fomentar que estemos bien desde las familias, las comunidades y que todo se de en orden ya para la prosperidad y son temas que lo he platicado con mi esposo y son de las cosas que nos preocupan como sociedad y sé que de llegar a ser gobernador se tendrán respuestas a muchas demandas que se tienen hoy en día.