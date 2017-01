Servir a Tabasco ha sido y es la prioridad de Arturo Núñez: Martha Lilia

La presidenta del Sistema DIF Tabasco, profesora Martha Lilia López Aguilera estableció, que el binomio escuela-familia debe ser esencial para lograr establecer pautas y acciones en regresar el tejido social, y que es una labor que de manera permanente realiza el gobierno de Arturo Núñez Jiménez.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Durante la presentación del programa Mochila Segura, la presidenta del Sistema DIF Tabasco, estableció que se realizan acciones en favor de buscar que problemas sociales no afecten a las familias tabasqueñas, con trabajo y compromiso.

“Es una responsabilidad compartida cuando la familia se enfrentan dificultades, para eso están las instituciones públicas para promover el desarrollo social y el bienestar colectivo, ya que si enfrentamos juntos los factores que están afectando el orden familiar y la armonía social, podremos de componer el tejido social, que hoy claramente presenta signo de desintegración y descomposición”.

Mencionó que “la familia como base de la sociedad no es ajena a los problemas actuales de pobreza, crisis económica, migración y desempleo, violencia; nuestros hijos, las niñas, niños y adolescentes jóvenes, están experimentando una sobreexposición a la tecnología a los medios de comunicación, y muchos de ellos a la soledad”.

Indicó que es la escuela otra célula fundamental del tejido social, “las maestras y maestros hacen frente a esta realidad; es al mismo tiempo que llevan a cabo las tareas de educación y formación de los estudiantes; estos dos, ámbitos familia y escuela enfrentan el reto de trabajar más unidos y de manera muy cercana; la escuela está comprometida a conocer la situación familiar de los estudiantes, y la familia tiene la responsabilidad de dar seguimiento constante al desempeño escolar de sus hijos”.

“En estos espacios donde niños vine a reciben los valores de responsabilidad, orden, disciplina, respeto, honestidad, amistad y solidaridad, todos estos valores y muchos otros que hacen de nuestra niños niñas y adolescentes mejores personas, se refuerzan en la convivencia y en la socialización, y se consolidan con un ejemplo”.

Detalló que “por eso ser padre y madre de familia, y ser maestra o maestro es una cuestión de compromiso, de vocación y de talento; esta relación inseparable entre escuela y familia debe ser perfeccionada para estar a la altura de un tiempo lleno de riesgos, que ponen en peligro el derecho a la paz y a la seguridad de nuestra niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

“La escuela no puede sola, ni la familia puede sola; todas estas condiciones han sido previstas y consideradas por el gobernador Arturo Núñez Jiménez, son acciones de preocupaciones y establecer e impulsar programa de acciones para contribuir a reconstruir el tejido social; la familia desde todos sus ámbitos y enfoques es el objetivo de políticas públicas respaldados por el gobernador; la educación, la salud, el desarrollo social, la seguridad pública, el empleo, la promoción del deporte, la cultura y la recreación están orientadas para servir y responder a las necesidades de los mexicanos”.

Por ello, estableció que “en el DIF Tabasco seguimos trabajando, nuestros programas están dirigidos a fortalecer la capacidad de las familias para relacionarse mejor y educar de manera adecuada a los hijos, de educarlos para la vida, en escuela para mamás y papás se sensibiliza y enseña sobre la importancia de la comunicación con los hijos y sobre la responsabilidad de cuidarlo y supervisar los la vida escolar y social”.

“En el DIF trabajamos desde la familia, desde la perspectiva de todos sus integrantes, niñas, niños, adolescentes jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores, y aunque en muchas ocasiones este trabajo a enfrentado las expresiones más difíciles de la vida, como la violencia y el abuso o desintegración, esto siempre ha sido una elección de nuestra labor, hemos visto como en medio del dolor y de los tropiezos, las personas y las familias son capaces de hacerse con esperanza y fuerza, todos podemos mejorar la familia y la sociedad en que vivimos, y todos podemos redoblar esfuerzos para poder lograrlo”.

Por ello, lanzó una invitación a las instituciones públicas, a los medios, organizaciones de sociedad civil, a los representantes civiles, políticos, a la familia y a la sociedad entera a participar en este propósito, mejorar la sociedad en la que vivimos “es una responsabilidad compartida”.