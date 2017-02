Sería un gusto estar con AMLO: Medina Filigrana

“Por supuesto que a todos nos gustaría estar junto con el máximo líder de la izquierda en el país, Andrés Manuel López Obrador”, dejó en claro el diputado integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el congreso local, diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, quién dejó en claro que hay que esperar y que todavía no define si asistirá o no al mitin del tabasqueño el próximo domingo.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Ante cuestionamientos de los medios de comunicación que lo vislumbran en las filas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el representante popular dejó en claro que “a quién no le gustaría estar al lado de la máxima figura que representa a la izquierda de todo México, no sólo en Tabasco, pero que ello no significa absolutamente nada, solamente reconocer que López Obrador representa a toda la izquierda del país”.

Se le volvió a cuestionar se acudiría y sí estaría en el Temple, a lo cual dijo que hay que esperar; “apenas estamos en martes; falta todavía días para llegar; hay que esperar los tiempos y las circunstancias”, y dijo que no ha definido absolutamente nada, pero que evidentemente siempre será congruente con su actuación, con su quehacer y con su ideología.