Seremos primera fuerza en Tabasco

Enfatiza su compromiso para trabajar en todo momento de la mano de los liderazgos de todo el estado

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

“Estamos trabajando en la organización del partido para ser la primera fuerza electoral, de eso que no les quede duda”, afirmó el dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien este día realizó una intensa gira de actividades por el municipio de Emiliano Zapata.

Entrevistado en el programa radiofónico “Nuestra Región” de Oye Tabasco, manifestó que, para ser un partido capaz de responderle a Andrés Manuel López Obrador, ya se cuenta con un Comité de Protagonistas por cada una de las mil 133 secciones electorales, los cuales se están ampliando, también se cuenta con un equipo de representantes ante la Comisión de Vigilancia del INE.

Ante los diferentes liderazgos de esta demarcación, hizo un llamado reiterado a continuar redoblando los esfuerzos para construir un partido fuerte, sustentado en la unidad interna de todos sus militantes para no deja pasar esta oportunidad histórica y que es inmejorable para tener de aliado a un Presidente de la República, que sea tabasqueño y del sureste del país.

Adán Augusto efectúo visitas domiciliarias para invitar a los ciudadanos a afiliarse a Morena y entregar el periódico Regeneración.

Fue acompañado por las ex diputadas federales, Nelly Vargas Pérez y Mónica Fernández Balboa así como Rafael Elías Sánchez, enlace del primer distrito electoral federal. También asistió la diputada local, María Luisa Somellera Corrales.

Igualmente participaron en esta jornada, Javier Calderón Mena, Carlos Enrique Ocampo Cabrera, Mauricio Rosario May así como Rosa Elena Moreno Mosqueda, Jorge Falcón e Iván Martínez.