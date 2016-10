Seré institucional: Arturo Núñez

“No participaremos en la manifestación convocada por el Partido de la Revolución Democrática por los recortes presupuestales; somos un estado institucional, por lo cual, respetamos esta posición y nosotros nos vamos por el diálogo”, afirmó ayer el gobernador del estado. “Ellos, como partidos y sus militantes, pueden realizar estas acciones, las cuales respetamos”.

Al dejar en claro que su cuarto informe de labores “seguirá con el mismo formato”, el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez confirmó que “no participaremos en la manifestación convocada por el Partido de la Revolución Democrática por los recortes presupuestales; somos un estado institucional, por lo cual, respetamos esta posición y nosotros nos vamos por el diálogo”.

En entrevista con los medios de comunicación, el jefe del ejecutivo remarcó claramente que “ellos, como partidos y sus militantes, pueden realizar estas acciones, las cuales respetamos; pero quienes estamos en la esfera de servidores públicos, debemos seguir el camino de la institucionalidad, y eso vamos hacer”.

Pero recalcó que “respeto la manifestación pública, pero eso le corresponde a los militantes que no tienen una responsabilidad pública; un servidor en lo particular, no lo haré, me iré por lo institucional”.

Sin cambios el informe

Por otra parte, se le cuestionó al mandatario estatal que, si su cuarto informe de labores cambiará el formato del mismo, a lo que respondió que no, seguirá siendo el mismo.

“Es la segunda domingo de noviembre, entonces estamos trabajando en este; todavía no perfilamos a quién vamos a invitar para que nos acompañe”.

Y agregó que “seguirá siendo el mismo formato; se trata de rendirle cuenta los tabasqueños”.

Acciones contra la inseguridad

También destacó Núñez Jiménez que “sobre el robo a las iglesias, por desgracia los delincuentes acuden a estos sitios por cuestiones que, ellos presumen tienen valor, es objeto de delito y por lo tanto, es tentación para los delincuentes”.

Destacó que con el nuevo “programa integral de seguridad pública, el secretario de gobierno junto con el secretario de Seguridad Pública han recogido el planteamiento que han formulado los ministros de culto religioso, ello para reforzar la vigilancia, particularmente en aquellos templos en donde existan imágenes religiosas que contengan objetos de valor”.

Donde destacó que sobre el robo en Cupilco, “no hemos tenido avances, no tengo reporte hasta este momento”.

Sin problemas con Auditoría Superior

Sobre la supuesta anomalía que se encontraba el gobierno estatal con el regreso de recursos, el mandatario Arturo Núñez destacó que “existe una información en algún portal de la auditoría de la federación, en donde viene un bloque de ejercicio fiscal donde llega hasta el presente, y se dice que en relación a estos años ha habido simulación en los reintegros de recursos”.

Por lo cual, destacó que “era conveniente precisarlo para que no diera malas interpretaciones; y dejar en claro que nosotros no hemos hecho ninguna simulación de reintegros de recursos; cuando ha sido necesarios de ser devueltos recursos, se ha hecho de forma normal”.

Sigue en pie gendarmería

También destacó que “se está desarrollando tarea de inteligencia; tenemos algún personal federal comisionado en Tabasco, trabajando para la Fiscalía y ello es para determinar las acciones a seguir; estamos trabajando, lo que puedo decir que estamos avanzando”.

Y destacó que “no puedo decir qué fecha pueden llegar, pero todo depende de los resultados, depende de este trabajo de inteligencia conjunta que estamos siendo la federación, el estado”.