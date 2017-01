Sentencian a obradoristas

Destaca el dirigente estatal, que Morena está realizado labor en favor de su propio partido, no del estado

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El dirigente en Tabasco del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Candelario Pérez Alvarado, anunció que aquellos que acudan al acto de firma de unidad con Andrés Manuel López Obrador el siguiente mes y que sean perredistas, ya no será necesario ni expulsarlos, “ya que ellos solitos se están saliendo del partido político, pues evidentemente ya no les interesa estar con el sol Azteca”.

En entrevista con los medios, el dirigente perredista mencionó que ellos siempre le han apostado y están de acuerdo, en tener un pacto de unidad por Tabasco, pero que evidentemente lo que pretende hacer el Partido Movimiento de Regeneración Nacional “no es en favor de Tabasco, sino en favor de su propio organismo”.

Por lo cual, dijo que aquellos militantes que acudan a este evento y sobre todo firmen el mismo, “pues sencillamente ya están fuera del sol Azteca”.

Dijo que no se trata de presión ni nada por el estilo; “existe libertad dentro del Partido de la Revolución Democrática, pero que evidentemente estas personas que acudan al evento del tabasqueño, pues estarán expulsado de inmediato, ya que se busca una unidad izquierda y no están atacando a los propios partidos que pertenecen a esta corriente ideológica”.

Mencionó que no acudirá absolutamente nadie a este mitin y que la firma con la izquierda siempre estará permanente, pero en favor de Tabasco y no de un organismo o de una persona en particular.

“El sol Azteca le apuesta a la unidad de las izquierdas, pero ciertos partidos no tienen una responsabilidad con ellos mismos”, pero por lo cual adelanto que ningún perredista puede ir sin ser expulsado del partido, y quienes acudan será por voluntad propia o que definitivamente les interesa otra opción política que puedan favorecerlos.