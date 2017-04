Seguridad no debe ser rehén de nadie: De la Vega

Al dejar en claro el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, José Antonio de la Vega, que el paro de policías “solamente busca satisfacer intereses personales, ya que cada vez que se trata de poner orden en esa dependencia, surgen los reclamos y la toma de instalaciones”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, dijo que detrás de ese movimiento “podrían estar elementos policiacos que no pasaron los exámenes de confianza y que están inconformes porque serán dados de baja”.

Puntualizó que el Congreso local respaldará todas las acciones del Poder Ejecutivo para contar con corporaciones depuradas que cumplan y sirvan a los intereses de los tabasqueños

“La seguridad pública no debe ser rehén de un grupo minoritario de presión que solamente buscan cumplir intereses personales”, afirmó De La Vega Asmitia, al referirse a los policías que se mantienen en protesta, en la Secretaría de Seguridad Pública.

El diputado asentó que ni la ciudadanía ni las instituciones deben ser prisioneras de un grupo minoritario “y menos si están influenciados por gente externa”, sobre todo cuando ya se atendieron muchas de las peticiones que estaban reclamando.

“Estas movilizaciones siempre llevan intereses políticos, pero los asuntos que plantearon ya fueron atendidos, por lo que no veo justo que un grupo minoritario quiera negociar cosas que no estaban dentro de los planteamientos originales”, manifestó.

“Con un tema tan grave como la seguridad pública no se puede jugar; hay que ser muy serios porque se trata de la protección de la integridad y bienes de los tabasqueños”, expresó .