"Ya lo dijo uno de sus propios compañeros policías, hay gente manipulando, radicalizando a los policías cuando estamos haciendo el mejor esfuerzo, de todas las posibilidades del gobierno de Tabasco para darle respuesta a su legítima demanda y no pueden volver a dejar sin servicio al estado en general, a Villahermosa en particular, ello por un grupo muy radical que tiene posiciones que son imposibles de satisfacer".

Lo anterior lo señaló el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez al ser entrevistado al término de la inauguración de la nave dos de la empresa Bimbo en Tabasco, estableciendo que la seguridad está garantizada.

Informó que para reforzar las tareas de vigilancia a favor de la ciudadanía se han sumado más de 300 efectivos de la Policía Federal.

El mandatario lamentó que detrás de los policías existan actores que se estén aprovechando de las circunstancias, manipulando y radicalizando el movimiento.

“No pueden volver a dejar sin servicio al estado en general y a Villahermosa en particular, por un grupo muy radical que tiene posiciones que son imposibles de satisfacer y que no están en el ánimo de recuperar el tiempo perdido”, aseveró.

Núñez Jiménez confió en que muy pronto se habrá de restablecer las condiciones en la prestación del servicio de elementos de seguridad pública en la entidad.

Confianza en Tabasco

En torno a la inversión del Grupo Bimbo, el mandatario afirmó que “valoramos mucho esta decisión del grupo Bimbo México de hacer una segunda nave en Villahermosa, porque ratifica la confianza de la empresa del grupo en Tabasco, ello en un momento complicado particularmente vinculado a la crisis petrolera”.

Además, destacó que es en un momento en que el desempleo ha generado una situación muy difícil para el estado, “y que vengan a crear empleos productivos, es importante”, donde destacó que “acabo de visitar las instalaciones es una planta impresionante, no me imaginaba cómo se hacía el pan de manera masiva en gran escala”.

Por ello, dijo que “vamos a corresponderles, por eso anunciaba el secretario Desarrollo Económico, David Gustavo Rodríguez, que se retomó la conducción del fideicomiso de Ciudad Industrial para darle el mantenimiento, ya que para (no) variar, como en muchos otros ámbitos de la vida cotidiana del estado, y que a todos nos consta que lamentablemente no se le ha dado mantenimiento debido a esta zona”.

Y con ello “todo está para que puedan venir otras empresas, ya que la condición de zona económica especial, en la medida que se retome la cuestión petrolera, todo ello va a ayudar a que las cosas se vayan recuperando poco a poco”.