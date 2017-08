Seguiremos con nuestra labor: Conafe

La delegada federal, afirmó que se les informará sobre el proceder de cara a las elecciones del próximo año

La delegada de la Conafe en Tabasco, Aracely Quevedo Custodio, confirmó que la próxima semana se les podrá informar cuáles serán los lineamientos que tendrá este organismo, ello con miras a los comicios del próximo año, en donde comentó que de manera particular, no se tiene que suspender los apoyos a las personas que reciben las acciones de esta dependencia, ya que son los más pobres y llegan a zonas de pobreza extrema, por lo cual dijo que la elección no tiene que empañar las acciones educativas.

En entrevista después de que una fundación hizo entrega de 300 mochilas a igual número de estudiantes de la Conafe que se encuentran en comunidades rurales de Tabasco, la funcionaria federal remarcó que en estos momentos, no se tiene un resolutivo en torno a los comicios que iniciarán el próximo mes, pero confirmó que los están citando a todos los delegados el lunes en la Ciudad de México, con la posibilidad de que le den estos lineamientos, para saber cómo se tiene que actuar, pero “hasta este momento no hay nada”.

“Sabemos perfectamente que vienen las elecciones y va darse veda electoral. Pero esperemos que las autoridades de la Conafe y de educación entienda perfectamente, que estos programas no se deben detener por cuestiones electorales; son acciones que llegan a los que menos tienen, a las comunidades rurales más apartadas y verdaderamente, a veces somos las únicas personas que llegan a estar apoyándolos”.

Acataremos lineamiento

Mencionó que después de conocer los lineamientos, se tienen que acatar al 100%, porque así lo establece la ley, pero seguir trabajando para que la Conafe siga llegando a cada una de las comunidades, con sus maestros, con sus alumnos, con sus padres de familia para abatir el rezago educativo, ya que es un programa eminentemente social, y quien dijo no tiene ni colores ni partidos ni cuestiones políticas, “es en busca del mejoramiento de la gente que se encuentra en aquellas comunidades”.