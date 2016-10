Seguirá siendo el 007

Tras una oferta de 150 millones de dólares, el actor Daniel Craig se retracta de aquella frase de que antes de volver a ser el 007 prefería “cortarse las venas”

Ciudad de México

Agencias

Tras cuatro películas como James Bond, Daniel Craig aseguró que ya se había hartado de recrear al famoso agente secreto al Servicio de la Reina, pero ahora el actor británico de 48 años parece que ya recapacitó e insinuó que podría volver a ser el 007, todo ello ante una jugosa oferta de los estudios Sony que desembolsarían la friolera de 150 millones de dólares por un par de películas sobre el personaje de Ian Fleming.

Tengo el mejor trabajo del mundo haciendo de Bond. Las cosas que tengo que hacer en una película de Bond y el tipo de trabajo que es, no hay otro trabajo igual”, afirmó Craig en el festival New Yorker realizado en Manhattan.

“Si tuviera que dejar de hacerlo, lo echaría de menos terriblemente”, agregó el británico de 48 años.

Paradójicamente hace un año el mismo actor inglés le aseguró a la revista Time Out London que antes de volver a meterse en la piel del 007 prefería incluso “cortarse las venas”.

Craig comenzó su papel del Agente 007 en la película Casino Royale (2006), a la que siguieron Quantum Of Solace (2008), Skyfall (2012) y Spectre (2015).

Antes de él James Bond fue personificado por Pierce Brosnan (1995- 2002), Timothy Dalton (1986-1993), Roger Moore (1973-1985), George Lazenby (1969) y Sean Penn (1962-1967, y en 1971).

La próxima entrega de la franquicia se titulará Bond 25 y aún no se han difundido detalles de su producción ni en qué parte del mundo se rodaría.

Anteriormente se había especulado que el nuevo 007 pudiera ser Tom Hiddleston o Idris Elba.

Oficialmente, el primer Bond fue Sean Connery, pero previamente, el actor estadounidense Barry Nelson fue el primero en retratar a Bond en la pequeña pantalla, en una adaptación no oficial para la televisión, titulada Casino Royale (1954).