Seguirá con música en español

Aunque el dueto figura en las listas de popularidad en Reino Unido, por el momento descarta grabar un disco en inglés

El dueto mexicano de pop Jesse & Joy aseguró que aunque ya cuenta con algunos temas en inglés, su prioridad en este momento es continuar creando música en español, pues ha sido el idioma con el que ahora se siente cómodo, aunque no descarta grabar un disco en un futuro.

Desde que los hermanos Huerta Uecke comenzaron, hace 11 años, su carrera en la escena, no han dejado de cosechar éxitos, muchos de ellos los han llevado a recorrer gran parte de América Latina y Europa, siendo en éste último continente donde ya suenan canciones del dueto pero interpretadas en inglés.

Fue “Echoes of love” una de las canciones que les ha abierto camino en Reino Unido, incluso tuvieron la fortuna de que el presentador británico Graham Norton los invitara a su “talk show” y que se codearan con los grandes de la música en las listas de popularidad de aquel país.

“Reino Unido, Alemania, Francia, Dinamarca y Holanda se están empezando a emocionar de lo que ofrece Jesse & Joy, en esos países se editó “Echoes of love”, que es el origen de la canción de “Ecos de amor”. El otro día nos presentó Graham Norton, como “los hermanos mexicanos” y es algo que nos emociona mucho.