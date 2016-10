Seguimos vigilando el Yumká: Madrazo Rojas

Ante su arribo a la sesión ordinaria del Congreso del Estado el legislador local Federico Madrazo, en entrevista a medios de comunicación expuso que es grave y delicado que hasta la fecha no se haya notificado o informado sí ya se contempló la adquisición de pólizas de seguros para la mayoría de los animales que habitan en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Madrazo Rojas señaló que en aquel entonces les respondieron que buena parte de los animales no contaban con ningún tipo de aseguramiento, lo cual no está bien, ya que el Yumká es un patrimonio del Estado y es un bien para las especies que ahí habitan que puedan estar asegurados. Sin embargo añadió que el Instituto de Transparencia instruyó a la Secretaria de Administración del Estado para que le otorgue las copias de las pólizas de seguro de los animales, pero que a la fecha no se ha acatado dicha orden.

Agregó que con el cambio de la Directora se puede creer que seguramente en coordinación con el Secretario de Finanzas ya debieron contemplar dichas partidas está fue una de las peticiones que hicimos, “insistiremos en solicitar que se adquieran los seguros y ya hemos solicitado a través de transparencia si dicha compra de pólizas ya se efectúo o no se ha efectuado, estamos esperando se nos pueda informar a través de infomex”, apuntó.

Finalmente enfatizó en que buscan platicar con la nueva directora Alinka Vanessa Olea y Wagner para abundar sobre temas de interés para beneficio de dicho Centro, “como diputados del PVEM tenemos la intención de ayudar y dialogar con ella para garantizar que dentro de la partida presupuestal que tiene el Yumká se esté contemplando la adquisición de pólizas y otros tipos de seguros para los animales y para la infraestructura”, terminó.