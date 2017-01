Seguimos contando con Moreno

Debido a los constates rumores que sitúan a Dayro Moreno fuera del conjunto fronterizo, el entrenador de los canes, Miguel Herrera, aseguró que sigue contando con el cafetalero debido a que no le han dicho nada de una posible salida, además, confesó que el camisa ‘17’ mantiene la concentración total.

Morelia, Michoacán

Agencias

“Son situaciones que se manejan con la directiva, realmente a mí no me han dicho nada, Dayro viene y está concentrado acá con el grupo, mientras no me digan que no lo puedo usar seguiré pensando en él, está metido y concentrado como siempre”, comentó en conferencia previo al duelo de este sábado.

Xolos visita a Monarcas y en dicho compromiso se verá de inicio a Gibran Lajud, quien tendrá la responsabilidad de cubrir el arco tijuanense, ante esto, el ‘Piojo’ resaltó la calidad del juvenil destacando la participación que ha tenido con selecciones menores.

“Tiene experiencia en selección y ha tenido un andar bastante bueno en el plano internacional, no se le había dado una oportunidad porque Vilar tuvo un torneo extraordinario. Sabíamos y estábamos conscientes de que Lajud tendría que tomar esa estafeta y ahora empieza, los jóvenes pueden tener errores pero tiene un gran futuro”, finalizó.