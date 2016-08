Seduce Kim Kardashian a México

Siguen surgiendo imágenes de las vacaciones de Kim Kardashian en México. Todas ellas tienen en común algo: la estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians” lo muestra casi todo a través de sus prendas mojadas y trasparentes.

Ciudad de México

Agencias

Luego de acaparar miradas con un conjunto blanco, Kim se colocó modelos negros que no dejaron nada a la imaginación, especialmente en la parte superior, pues por la tela llena de agua sobresalieron los senos de la celebridad.