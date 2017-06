Sedesol se lava las manos de sus funcionarios

“Por supuesto que cada uno de los programas y recursos que maneja la Secretaría de Desarrollo Social están blindados, ello para evitar que se haga un mal uso de los mismos”, dejó en claro el delegado de la Sedesol en Tabasco, Héctor Raúl Cabrera Pascasio, al dejar en claro que aquel servidor público perteneciente a esta dependencia que se le detecté este tipo de situaciones, “es responsabilidad única del funcionario, nunca de esta dependencia”.

El funcionario habló de que cuando fue presidente municipal y termino en el 2012, su cuenta pública se encuentra sin problema alguno y que los supuestos dimes y diretes, que dieron con su sucesora, Elda Llergo Heredia, solamente se quedaron en eso, en comentarios.

Sobre el tema del blindaje a los programas y recursos federales, Héctor Raúl Cabrera Pascasio dijo que se encuentran completamente establecidos, que no debe existir temor alguno, ya que además confirmó que existen 10 personas en las cuales están en proceso, ello por supuestas anomalías dentro del manejo de programas sociales de esta dependencia.

“Tenemos hasta ahorita 10 personas que fueron inhabilitadas, en donde se están realizando investigaciones sobre su supuesta acusaciones y responsabilidades, por lo cual evidentemente esto no tiene que ocurrir”.

Se le cuestionó que en su momento, si estas personas se les encuentran estas irregularidades, es responsable la Sedesol, a la cual respondió:

De igual forma, también habló que en torno a su partido, el Revolución Institucional, en estos momentos no puedes determinar si busca o aspirar a un cargo de elección popular, ya que está al 100% en esta Delegación Federal, y que en su momento, asumirá una responsabilidad.

“Pero por ahorita no hay absolutamente nada”.

También negó que está dependencia esté trabajando a favor de una de las aspirantes qué es Georgina Trujillo, ya que pueda ver muchos comentarios, pero la realidad es otra, “ya que existen auditorías y más auditoría para saber cómo se maneja el recurso Federal, sobre todo en cuestión de pobreza”.