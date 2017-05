Sedesol blinda programas sociales

Ante la “suspicacia” de la ciudadanía, Héctor Raúl Cabrera Pascacio, afirma que los beneficiarios “son de carne y hueso” y los programas están “blindados” contra cualquier proceso electoral

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

En los preparativos a la celebración del 25 aniversario de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Héctor Raúl Cabrera Pascacio asegura que, como cabeza de sector, durante 2017 esa dependencia destinará más de 4 mil millones de pesos para atender a cerca del 50 por ciento de la población vulnerable de la entidad. Ante la “suspicacia” de la ciudadanía, afirma que los beneficiarios “son de carne y hueso” y los programas están “blindados” contra cualquier proceso electoral.

Militante del PRI, ex diputado local y ex presidente municipal de Teapa, Cabrera Pascacio a más de un mes de asumir la delegación de la dependencia federal creada por el presidente Carlos Salinas De Gortari el 25 de mayo de 1992, y cuyo primer titular fue el desaparecido Luis Donaldo Colosio Murrieta, precisa al respecto:

“La regla de operación de los programas es clara: personal y los trámites son de manera gratuita. No puede ser encabezado por ningún partido político se llame como se llame: todo es directamente de la institución hacia el beneficiario”, señala, pero, no obstante, reconoce:

“Lamentablemente cada día hay la suspicacia de los programas, pero todos son de carne y hueso. Eso implica, a veces, incomodidad o malestar para el beneficiario, pero son las reglas de operación que se tienen que cumplir”, precisa.

En entrevista, detalla el presupuesto de las dependencias como Liconsa, Diconsa, INAPAM, Provinae, Prospera, Estrategia Nacional de Inclusión (nueva razón social con la cual se identifica la Cruzada contra el hambre), y otras que tienen como cabeza de sector a la SEDESOL. Por ejemplo, para la atención de adultos mayores (programa 75 y más), 360 millones de pesos; estancia infantil 85 millones…entre todas las delegaciones “que hacen también la función de apoyo social”, apunta, el gobierno federal “inyecta a Tabasco más de cuatro mil millones de pesos al año”.

Porque la destitución de José Rubén Fernández Fernández era esperada por el cúmulo de quejas de la población en contra de la delegación de la SEDESOL, se le pregunta a Cabrera Pascacio si se aplicara auditoría a la administración anterior. Responde que en la entrega recepción hay las observaciones debidas y será el área jurídica de la dependencia que, por oficio, determine cuáles y en qué rubro. Todo ello será según la fecha que decida en las oficinas centrales, pero advierte: “Es casi difícil que se pueda actuar de una manera no correcta…”.

La evaluación

El funcionario federal acepta que los programas originales de la dependencia han registrado cambios según las necesidades de la población vulnerable y también del presupuesto de la federación a partir de los cambios estructurales impulsados por el presidente Enrique Peña Nieto.

Explica que a través de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), que es el área destinada a la evaluación de los programas que la dependencia tiene para atención a la pobreza extrema y moderada, próximamente, se analizarán los indicadores de Tabasco, según las instituciones estatales y federales a través de siete mesas de trabajo: educación, salud, vivienda, ingresos, seguridad social, comunicación e inclusión laboral.

Ante los cuestionamientos de un sector de la población, aclara que al programa de apoyo a la población de adultos mayores de “75 y más”, se destinan al año 750 millones de pesos de apoyo a más de 111 mil personas de la tercera edad en Tabasco. Y con el seguro a jefas de familia fallecidas (programa creado en mayo de 2013) se atiende a mil 121 beneficiarios que garantiza la educación de primaria a profesional de los niños huérfanos de madre. Para la educación primaria reciben becas de 500 pesos, mil 100 en secundaria…; el promedio mensual que reciben sus “abuelitas, tías o demás familiares”, fluctúa entre cuatro, cinco o seis mil pesos depositados a cada hogar, cada mes.

Y luego de manifestar que la mayoría de los programas de la SEDESOL tienen garantía transexenal, incluso, “ajenos a cualquier partido político”, Cabrera Pascacio acepta que por lo “noble” de la institución puede que “la pudieran sorprender, por supuesto; qué le pueda meter gol alguna persona que se sienta beneficiada, por supuesto…” Entonces, se le pregunta si tales programas sociales tienen garantía en épocas electorales.

–Por supuesto, se le quita la suspicacia…–, responde.

–Al anterior delegado se le vinculaba al grupo político de Jesús Alí De la Torre. Vienen los procesos electorales federal y estatal, ¿hay garantías para que usted no siga el mismo camino?

–Quienes estamos en política, quienes estamos en el servicio público, de alguna u otra manera tenemos un origen. Cuando fui presidente municipal no propiamente entregué todo directamente a mi partido. No. Yo no entregué nada, yo simplemente trabajé. Atendí de manera genérica a todos…

“Tenemos que entender cuando estas en cada área y qué tarea te toca desempeñar. Por esa razón aquí está garantizado porque me tengo que guiar de acuerdo a la normatividad de los servidores públicos…

–¿Hay garantías…?—se le insiste.

–En la vida tienes que trabajar el presente. Y el futuro se vislumbra sólo. Aquél que construye un futuro sin trabajar en el presente, finalmente se desfonda. Estoy trabajando como delegado de SEDESOL, ahorita. No sé lo que me depare la vida el día de mañana.

Para el festejo del 25 aniversario de la creación de la dependencia, Cabrera Pascaciio descarta la visita del titular de la dependencia federal Luis Enrique Miranda Nava. A pesar de ello, adelanta: “Muy pronto, estará por acá…”