Secretario de Gobierno reconoce que aumentó la inseguridad en el estado, pero se han intensificado operativos para abatir la delincuencia

El secretario de Gobierno sostuvo que sigue la coordinación entre la gendarmería, policía federal y gobierno del estado para abatir la delincuencia, en donde se reconoce que ha crecido, ya que es un fenómeno nacional

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al destacar que el trabajo que se tiene con las fuerzas armadas, gendarmería, policía federal y el estado es para atacar a la delincuencia, en donde se reconoce que en todo el país tiene un incremento, dijo que se realizan acciones sin complacencia de nadie para que la sociedad se sienta segura.

En breve entrevista, el funcionario estatal dijo que no se niega un incremento en la actividad delictiva del país, pero tampoco es una actitud complaciente la que se tiene, ya que existe un trabajo coordinado con todas las fuerzas armadas.

Habló de que sigue la coordinación entre la gendarmería, policía federal y gobierno del estado para abatir la delincuencia, en donde se reconoce que ha crecido, ya que es un fenómeno nacional, pero se está trabajando para darle seguridad a los tabasqueños

De igual forma, Rosario Torres rechazó que el gobierno de Tabasco no acepte las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre feminicidios, pues dijo que están trabajando desde hace meses en una especie de preclasificación, pero asegura que cuando hay un caso se investiga.

Dijo estar enterado de los sucesos cometidos en la entidad e incluso tiene conocimiento de los protocolos que se siguen de acuerdo al vicefiscal Juan Sibaja y lo que harán es reforzar los protocolos, añadiendo que el gobierno no ha faltado a las acciones para poder combatir la inseguridad y en este caso los feminicidios.

“El gobierno, cuando lo considere oportuno, lo hace, pero el gobierno no está en falta en alguna de esas cosas y sobre la alerta de género, no son decisiones de plantear una cosa o no; no hemos tenido nosotros ningún actitud negativa, por ejemplo de aceptar recomendaciones de los Derechos Humanos, lo hacemos con mucho gusto lo hacemos en franco reconocimiento de que es un hecho real y comprobado” destacó.

Indicó que no puede hablar si es necesaria la alerta de género, hay que esperar a que termine los dictámenes.