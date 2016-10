Sean Penn estrena novia de 24 años

El actor Sean Penn fue sorprendido con Leila George de 24 años, hija del productor y protagonista de “La ley y el orden: Intento criminal”, Vincent D’Onofrio.

Madrid, España

Notimex

De acuerdo con el diario “El País”, el también director de 56 años fue fotografiado besando a Leila en una playa de Hawái, por lo que varios medios han dado por hecho que se trata de su nueva novia.

Esta es la primera vez que Sean aparece con una mujer luego de que en junio de 2015 terminara su noviazgo, de “mutuo acuerdo”, con la actriz australiana ganadora de un Oscar, Charlize Theron.

La semana pasada, George publicó una foto en las redes sociales junto a Penn, donde se les ve trabajando en un estudio, toda vez que participaron en la grabación del audio del libro “Bob Honey: Who just do stuff”.

Previo a su relación con Charlize, el actor estuvo casado con Robin Wright de 1996 al 2010. Otra de sus relaciones muy sonadas fue la que mantuvo con “La Reina del Pop”, Madonna, con quien duró cuatro años, de 1985 a 1989.