Se van los que quieren

Enfatiza el congresista que nadie debe estar a la fuerza en un partido político si no se sienten ya representados

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Están los que quieren en los partidos; es un derecho de libertad, de asociación política; además, también se van lo que quieren, no puede estar nadie a la fuerza en un partido político, ya que lo peor que les puede suceder es que tenga que estar en un organismo por la fuerza, donde ya no se siente representado, y eso vale para todos y no es para nadie en particular”, dejó en claro el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, diputado José Antonio de la Vega Asmitia.

En entrevista con los medios, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la presente legislatura, dejó en claro que aquellos que no se sientan representado en sus organismos, tienen la libertad de cambiarse, ello ante el mitin de Andrés Manuel López Obrador este domingo, donde se menciona que diversos actores de todos los partidos se sumarán.

De la Vega Asmitia puntualizó que el sol Azteca sigue firme en su campaña de afiliación, y cuenta con mujeres y hombres competentes para postularlos como candidato en el año 2018.

Refirió que “si un compañero, siendo diputado se quiere ir a otro partido, vamos a seguir el mismo trato respetuoso con ellos como tiene que ser en el Congreso; así como otros compañeros hicieron pasar al PRD, se le va a respetar, así de sencillo”.