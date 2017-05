Los envíos serán concurrentes y cada tres meses, más o menos se estarían exportando este producto en mayores cantidades”, señalo Luis Arcadio Gutiérrez León

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Por primera vez en la historia del municipio de Centro, a medias de mayo del presente año, se va a exportar plátano macho de la zona de la Isla a Houston Texas, con lo que se lograría dar un importante impulso a la economía de la zona, del municipio de Centro y de Tabasco. Con el trabajo técnico de Alejandro Gracia Baduy, Director de Desarrollo y las relaciones comerciales de Luis Arcadio Gutiérrez León, Director de Fomento Económico, lo que en un principio fue solo un sueño, una ilusión, una esperanza, los productores de la Isla están contando los días para que todo ello se convierta en realidad. En el pasado ya se había logrado exportar plátano banano, guineo, o plátano Tabasco como se llama comúnmente, pero nunca antes se había exportado plátano macho. “Ya establecimos convenios con una de las empresas de Houston para exportar un primer envió de diez toneladas de plátano macho y una vez cumplidos todos los requisitos de estética y sanitarios, los envíos serán concurrentes y cada tres meses, más o menos se estarían exportando este producto en mayores cantidades”, señalo Luis Arcadio Gutiérrez León.

Así lo expone Luis Arcadio Gutiérrez León, director de Fomento Económico y Turismo del ayuntamiento de Centro, quien nos comenta que los convenios de colaboración con otros estados y municipios fuera de las fronteras del país, en este caso con Houston Texas, va en dos vertientes, un tema va a ser trabajar la conectividad entre Houston y Tabasco y especialmente con Villahermosa en particular, para que un mayor número mayor de visitantes con calidad turística, vengan a conocer Tabasco y por otro lado, hacer que las cámaras de comercio se acerque a sus similares de Texas y puedan tener esa vinculación, para vender sus productos a Houston. Houston, es una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, es la tercera economía de la Unión Americana y tiene una gran necesidad de productos y servicio que los productores tabasqueños les pueden ofrecer, y hemos visto en la Dirección de Fomento Económico que es un punto importante para el comercio, que si logramos detonar que los empresarios tabasqueños vean a Houston como un mercado potencial, vamos a hacer que muchas empresas tabasqueñas puedan exportar para allá, y desde luego que empresarios de Houston puedan invertir en Tabasco, y lógicamente puedan incrementar las fuentes de empleo, esto va a ayudar a la economía del Estado y de la región y un elemento en particular, es el tema del plátano macho, porque no solamente existe el tema industrial y comercial o turístico, sino también el tema de la agricultura.