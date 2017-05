Se suspendió Centro de Convenciones

Afirman que esto se debió a diversas razones, que no fueron detalladas por las autoridades correspondientes

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Asegura la Iniciativa Privada tabasqueña, que el proyecto del Centro de Convenciones nuevo que estaría en los terrenos de la Unión Ganadera Regional, se suspendió por diversas razones, según lo explicó el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis, confirmaron los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, Gabriel Oropeza y de la Cámara Nacional de Comercio en Villahermosa, Miguel de la Fuente Herrera.

En este sentido, al ser entrevistados después de tener una reunión del Consejo consultivo del Consejo Coordinador Empresarial, ambos dirigentes empresariales destacaron que tienen conocimiento que el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas fue quien dijo que la obra del Centro de Convenciones nuevo se suspendió hasta nuevo aviso, ello derivado de diversas circunstancias, las cuales no detallaron.

Mencionaron que esta situación evidentemente de concretarse, afectaría severamente el desarrollo del turismo de negocio y a los propios tabasqueños, ya que no se contaría con el espacio indicado y adecuado para celebrar diversas reuniones nacionales e internacionales.

Para el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, de concretarse esta situación, pues evidentemente seria un golpe Severo el comercio y el turismo Estatal.

Dijo que espera que exista una ratificación de las instancias correspondientes para señalar que tan cierto son los motivos y si no puede terminar, para cuando se iniciaría la obra ya que evidentemente es más que necesaria.

Mientras que para Gabriel Oropeza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Tabasco, dijo que esta situación si es preocupante “ya que evidentemente se requería aunque sea colocar la primera piedra para iniciar el proceso, si quieren hasta con el próximo gobierno”.

Pero con esta situación “es un llamado de que no se contará con un espacio para el turismo de negocio, “y que es la Secretaría de Planeación y Finanzas se les comentó esta situación y que evidentemente se requiere acciones concretas para evitar esta situación o el centro de convenciones que se encuentra en Tabasco 2000, deberá ser remodelado al 100%, entre ambos dirigentes señalaron que espera que exista una ratificación por parte de las instancias legales correspondientes entorno esto vaya que evidentemente la situación puede empeorar.