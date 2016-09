Se retira Felipe Massa

El brasileño Felipe Massa, integrante del equipo Williams, anunció en el Autódromo Nacional de Monza que dejará la Fórmula Uno al final del año tras 250 carreras disputadas y 14 temporadas decidió poner fin a esta etapa de su vida.

Monza, Italia

Notimex

“Estoy más nervioso ahora que en todas mis salidas. Tras 27 años de carrera profesional, desde que me inicié en los karts con 15 años, ésta es mi última temporada en la F1. Gracias a todo el mundo que ha estado en torno a mí y que me sigue en mi carrera”, señaló en conferencia de prensa junto a Claire Williams, responsable del equipo.

Massa comenzó en Sauber, donde estuvo tres temporadas, además en el intermedio fue probador un año con Ferrari, equipo al que llegó en 2006 para sumar 11 victorias, y se quedó a un punto de ganar el título en el polémico campeonato de 2008. En 2009 se perdió la mitad de temporada tras recibir el golpe de un resorte en la visera del casco que casi le cuesta la vista en Hungría.

Para 2014 se unió a Williams, donde consiguió el sexto puesto y tercero en el campeonato de constructores al año siguiente. Este año habló de una renovación y de sus deseos de conseguir un coche competitivo para 2017, en esta u otra escudería, sin embargo decidió finalmente retirarse de la máxima categoría y anunciarlo en Monza.

“Opté por este lugar porque hace diez años Michael anunció aquí su retirada. La única forma de que permaneciese era que él se retirase. Decidió darme la opción de quedarme. Este es mi segundo país y creo que es un lugar importante para hacer esto”, explicó el piloto, quien logró en su trayectoria 11 victorias, 41 podios y 16 poles.

Finalmente no descartó correr para otra categoría en el futuro, aunque dijo que de momento con 242 carreras se centrará en las últimas ocho dando lo mejor de sí para ayudar al equipo, porque es noveno general y Williams, que está quinto, está perdiendo la cuarta plaza de constructores con Force India.