Se quedará sin programa

A Raquel Bigorra no le han dicho si su programa de televisión continuará al aire el próximo año, pero si TV Azteca decidiera concluirlo, la cubana acataría la decisión sin reclamar.

“No sé qué venga el próximo año para el programa, pero con que sigamos ya es ganancia. Llevo 20 años haciendo esto (televisión) todos los días y he tenido la fortuna de estar en diferentes programas y horarios. Estoy acostumbrada a vivir en el aquí y el ahora, los jefes son los que dirán qué va a pasar”, declaró la conductora.

Dijo que tras seis años de laborar en la empresa ha demostrado con su trabajo y entrega que es un “soldado” y que todo lo que le pide la televisora del Ajusco lo hace.

“Apoyo las decisiones de la empresa. Quisiéramos que todos estuviéramos al aire, que todos los espacios fueran en vivo. Me encantaría que hubiera televisión hasta en la madrugada y en todos los horarios, pero son decisiones de la empresa, ¿para qué las cuestionamos?”.

Bigorra admitió que en diversas ocasiones le han dado las “gracias” en los programas en los que ha participado.

“Y no lo cuestiono porque así es la chamba de nosotros, y agradezco mientras tenga una hora al aire para llevarle alegría a la gente”.

En caso de continuar “Las tardes con la Bigorra”, dijo que le gustaría dejar fija una sección en apoyo a las quinceañeras.

“La celebración de los 15 años es una fiesta de mucha tradición en México. Lanzamos una convocatoria y le cumplimos el sueño a una quinceañera. Si más adelante salen sueños bonitos, tendremos a muchas Rubís para el año que viene”, concluyó.