Se mantiene alerta, ante la posibilidad de torrenciales lluvias: Segotab

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Está vigente la alerta en Tabasco por torrenciales lluvias para este viernes, señaló el titular de la Secretaria de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, quien dijo que “por instrucciones del gobernador Arturo Núñez se cuenta con las medidas para apoyar en caso de ser necesario a la población”, en donde dijo que “se esperan lluvias solo este viernes, ya no para el sábado”.

Destacó que “el gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez se encuentra atento a estos pronósticos, por ello se instaló el Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos en sesión permanente hasta que este fenómeno pasé”.

Destacó que “el miércoles se tenía un pronóstico de altas cantidad de lluvia; agregando que se esperan rachas en la zona costera tanto en como Paraíso, Centla y la parte que le toca a Cárdenas, y un pedazo de Huimanguillo, donde se esperan rachas de 60 kilómetros por hora, lo que significa que el oleaje puede dañar un poco esta zona frágil de la costa por la erosión que ha sufrido en algunas partes”.

Dijo que “esto ya se platicó con los presidentes municipales de Cárdenas y Huimanguillo, se ha estado en comunicación con todos los ediles en este sentido para la instalación del Comité Municipal de Protección Civil”.

“Esta lluvia será alrededor de la medianoche cuando se espera el fenómeno más torrenciales, y en la madrugada de este viernes; esta información es importante porque hay personas que se preocupan por algo que es muy valioso para los tabasqueños, qué es la feria, ya que las altas concentraciones de personas, pero ello no va a durar todo el fin de semana, y eso es buena noticia, solo por la noche y madrugada y la mañana de este viernes”.

“De todas formas el gobernador me instruyó para que se prevé a la Policía Federal, a la Policía Estatal para ver cuestiones de transporte, vialidades, los encharcamientos, y podemos decir que estamos preparados”.

De igual forma, la Conagua y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, han confirmado el pronóstico de lluvias torrenciales de hasta un máximo de 250 milímetros, fundamentalmente para las regiones La Chontalpa y La Sierra.

Tanto las autoridades federales, como las instancias estatales y municipales, están coordinadas en sesión permanente con el propósito de fortalecer acciones y atender de inmediato cualquier eventualidad.

Al esperar vientos de hasta 60 kilómetros por hora en zonas costeras de la entidad, se hace un exhorto a la población, especialmente a la que está asentada en sectores vulnerables a la erosión marina, para que tomen las precauciones necesarias debido al oleaje que se pueda registrar.

Lluvias para el viernes

La Comisión Estatal de Fenómenos Hidrometeorológicos puntualiza que los efectos del frente frío número 45 sólo durarán la noche de este jueves, y la madrugada y parte del viernes se comenzará a disipar. Para el sábado se esperan condiciones normales.