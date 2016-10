Cifra récord. Asegura Peña Nieto que en su administración se han generado más de dos millones 300 mil empleos

Esto permite incrementar los ingresos para la institución y poder ofrecer un mejor servicio a los derechohabientes

Ciudad de México

Notimex

La generación de dos millones 230 mil empleos en cuatro años de administración, y la utilización eficiente de los recursos, han generado un círculo virtuoso que permitió el fortalecimiento y viabilidad financiera del Seguro Social, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.

A su vez, la cifra récord de empleos generados ha propiciado una mayor recaudación, mayores ingresos, y por ende, un mayor fortalecimiento financiero del instituto, dijo en el marco de la 17 Asamblea Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El mandatario federal indicó que a mayor generación de empleos, mayor recaudación, por lo que ahora, esta institución cuenta con 37 por ciento más de ingresos, “consecuencia que hoy tengamos el mayor número de empleos generados”.

“Lo presumo no como logro de la administración, que sólo ha puesto condiciones para atraer inversión productiva”, dijo al destacar que son los emprendedores y empresarios, que a través de sus inversiones, los que están generando empleos, “lo que permite tener mayor recaudación, más ingresos”.

Estas acciones incluyen esfuerzos para hacer compras más baratas y la utilización eficiente de los recursos, lo que ha reducido el déficit financiero de la institución en un 72 por ciento en lo que va de la presente administración, “y vamos por más”, destacó Peña Nieto.

“Tenemos grandes logros, pero vamos por más. Tenemos que seguir buscando y asegurando que este modelo de prevención se consolide para apoyar la salud de los mexicanos”, dijo acompañado por el secretario de Salud, José Narro, y el director general del IMSS, Mikel Arriola.

Previo a la declaratoria de clausura de esta Asamblea, recordó que en 2012 la condición financiera del IMSS era negativa, por lo que fue necesario utilizar sus reservas, sin embargo al día de hoy, a partir de distintas políticas, “estamos en ruta para darle viabilidad financiera a la institución”.

Al expresar su reconocimiento a los 430 mil trabajadores del Seguro Social, enfatizó que “los avances no son un tema menor”, pues dejan ver que la institución ha logrado cambios cualitativos e impulsos transformadores, como la innovación para mejorar sus procesos, para ser más eficientes y servir de mejor manera a los derechohabientes.

Comentó que con la estrategia IMSS Digital, “hoy, a diferencia de hace cuatro años, es un logro relevante la digitalización de 72 por ciento de sus trámites; tres de cada cuatro trámites se pueden hacer a través del Internet, lo que ayuda a combatir la corrupción, evitar el intermediarismo y el “coyotaje”.

Ahora la carga de esa prueba la tiene el IMSS, pues cruza los datos con el Registro Civil, y esa renovación se hace digitalmente, al igual que las citas médicas y el pago de cuotas por parte de los patrones, que ahora se hacen por Internet, lo que forma parte de un proceso de innovación “que no se ha agotado”, subrayó Peña Nieto.

Los programas para atender

Luego de entregar tres premios IMSS, en reconocimiento a la competitividad, y una distinción al liderazgo, el presidente Peña Nieto también destacó programas como PrevenIMSS, un modelo que han adoptado otras instituciones del sector, para cuidar la salud de los mexicanos a partir de buscar mecanismos de prevención.

Añadió que otro logro fue el uso de los quirófanos en fin de semana, que permitió acortar los días de espera de cirugías un 76 por ciento, práctica que aunque aún no se ha extendido a todas las unidades médicas, permite una atención más rápida; además de la ampliación en los espacios de las guarderías, de 10 mil a 25 mil, lo que representa un 150 por ciento más.