Se evitarían recorte presupuestal

En este sentido, Francisco Herrera León dejó en claro que debe existir compromiso de todas las partes, entre ellas del gobierno, PRI y el Gobierno Federal

“Evidentemente si a Tabasco le va bien, al priismo también, por lo cual es necesario apoyar las gestiones que realiza la administración estatal en busca de evitar un recorte presupuestal, pero con ellos también exigirle que rindan cuentas claras y transparentes”, señaló el ex gobernador de Tabasco Roberto Madrazo Pintado.

En este sentido, de igual forma el ex senador y ex dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Francisco Herrera León dejo en claro que debe existir compromiso de todas las partes, entre ellas del gobierno de Tabasco, el Partido Revolución Institucional y el Gobierno Federal, para que se tenga un presupuesto acorde a los requerimientos que tiene el Estado de Tabasco, en donde dijo que sí hay que apoyarlos “pero siempre y cuando exista la transparencia y rendición de cuentas para saber en dónde se están gastando los recursos públicos”.

Con esta situación, la delegada en Tabasco de la secretaría de Gobernación, Liliana Díaz Figueroa, estableció claramente de que en torno en Tabasco y al presupuesto hay que dejar colores y partidos políticos a un lado y sumarse para lograr esta situación.

Indicó que “nosotros somos institucionales y seguiremos de esta misma forma, y por supuesto que en la defensa del presupuesto, deben participar todos”.

De igual forma, la diputada federal priista Georgina Trujillo volvió a ratificar su idea de que en tono la defensa del presupuesto, no hay que mirar colores, sino sencillamente trabajar en favor de Tabasco.

Ratificó que “como representante popular por supuesto que se trabajará junto con la instancias estatales para que el recorte no afecte severamente a los tabasqueños, sin colores”.

Ante esta situación, el ex mandatario tabasqueño Roberto Madrazo Pintado puntualizó que la apuesta a que todos los representantes populares federales de Tabasco deben tener, es que se sumen al esfuerzo en las acciones que realiza sin importar colores o partidos.

“Ya que son los recursos de los tabasqueños”, donde destacó que “es evidente que si al PRI le va bien, a Tabasco también le tiene que ir bien”.

Pero destacó que después de pelear por el presupuesto los priistas y la sociedad en general, deben de exigir a la autoridad estatal cuentas claras, transparentes.

Indicó que ojalá exista el interés de los representantes populares no solamente tabasqueños sino en todo el país, para defender el presupuesto de aquellas entidades en donde existen problemas, pero también hay que recalcar y dejar en claro, que el gobierno del Estado de Tabasco entregue en donde se está erogando estos cursos en favor de la sociedad.

Mientras tanto el ex senador y ex presidente del PRI local, Francisco Herrera León, dijo que realmente su apuesta es que primero exista la transparencia y rendición de cuentas, pero que evidentemente todos, absolutamente todos, sin importar colores deben estar trabajando fuertemente para buscar el presupuesto de Tabasco en los recursos federales sea el indicado.

“Y con ellos buscar evitar mayores problemas”, al reiterar que “primero que exista rendición de cuentas, luego transparencia y saber en dónde están erogando estos dineros, pero que evidentemente todos deben estar peleando para lograr que el presupuesto no se reduzca manera sensible”.