Se están empezando a ver resultados: Arechiga

“Estamos confiados de que las afirmaciones de diversos funcionarios del estado en torno a que comenzó a dar frutos las acciones en contra de la inseguridad sean certeras; no puedo emitir una opinión al respecto, hasta que tengamos el análisis completo de los datos de las últimas semanas, pero de lo que observo en los medios, parece que si está dando los primeros frutos”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Lo anterior lo señaló el presidente de la mesa de seguridad del estado, Raúl Arechiga, quien añadió que “no podemos catalogar si es buena, si está dando resultados la llegada de la Gendarmería, pero en la información que se maneja en los medios, podemos catalogar que se va por el camino correcto”.

Y esto añadió “Estamos esperando las estadísticas; en estos momentos no puedo otorgarles informes sobre este tema; no las hemos analizado; la vamos a revisar y daremos un informe entorno esta misma situación”.

De igual forma, dijo que” esperemos que los datos que están dando las autoridades sean ciertas; en las informaciones que se tienen en los periódicos, se siente que ya no está tan fuerte el tema de la inseguridad, pero queremos ver las estadísticas para analizar esta situación”.

Confirmó el integrante de esta mesa, que “vamos a sostener una plática con las parte de la Secretaría de Seguridad Pública, con sus elementos donde nos sentaremos para saber esta situación”.

Sí cuidar a estaciones de gasolina

Por otra parte, Raúl Arechiga dijo que preocupa lo que está pasando con lo del gasolinazo. “Porque se está convulsionando de más el país”.

En este sentido “te puedo decir que esto nos afecta a todos, nos afecta el costo de la gasolina y nos afecta todo lo que está pasando; como ya sucedió donde vandalizaron una gasolinera en otra parte del país, y todo eso entonces los ladrones están aprovechando esta situación”.